Concurso da Prefeitura de Rio Branco tem mais de 10,4 mil inscritos

Na última segunda-feira (19), foi o encerramento das inscrições do Concurso Público para cargos efetivos da administração direta e indireta do município. Ao todo, foram 10.472 inscrições para nove cargos do Instituto de Previdência de Rio Branco (RBPrev) e a Procuradoria Geral do Município (PGM).

Segundo o secretário de Gestão Administrativa (SMGA), Jonathan Santiago, as inscrições superaram todas as expectativas, já que a previsão era de apenas 6 mil inscritos.

“Esses cargos que o prefeito autorizou terão posse imediata para cinco cargos, para suprir a aposentadoria de servidores que passaram em outro concurso. O prefeito também entendeu e autorizou que o nosso sistema previdenciário fosse gerido, por servidores efetivos, que atualmente são geridos por cargos comissionados e ele entendeu que era importante a realização do concurso público. Isso vai trazer uma tranquilidade da gestão no sistema previdenciário no município.”

No geral são 69 vagas, entre posse imediata e cadastro de reserva. Desses inscritos 630 foram inscrições fora do Acre e 9.800 residentes no próprio Estado. As provas serão aplicadas agora no mês de julho.

“As provas estão marcadas para os dias 9 e 16, nove da administração direta, para procurador, contador, auditor de controle interno e técnico de informática, e dia 16, a prova para todos os cargos do Instituto de Previdência. São dois domingos. Nós temos aí a lei, que proíbe o concurso aos sábados, por isso, o concurso será no domingo”, finalizou Jonathan.