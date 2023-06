A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) em Portugal prendeu, na última quarta-feira (14/6), um brasileiro, natural de Rondônia, que estava foragido da justiça. O homem foi condenado pelo crime de tortura cometido no Acre em 2017.

As buscas contra o indivíduo eram realizadas em 190 países desde que a Polícia Federal no Acre incluiu o nome dele na Difusão Vermelha da Interpol, que reúne criminosos procurados para serem extraditados.

A prisão do sujeito foi comunicada à Justiça acreana com vistas à extradição ao Brasil. Após audição no Tribunal da Relação de Coimbra, foi mantida a detenção do brasileiro para fins extradicionais junto às autoridades competentes no Brasil e em Portugal.