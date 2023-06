“Assim que cheguei na OCA, fui encaminhada para a Administração e, em menos de cinco minutos, já estava com a minha identidade em mãos”, conta a estudante de Rio Branco, Wirlla Souza, que havia perdido seu RG.

A estudante Wirlla Souza reencontrou seu documento perdido na OCA Rio Branco. Foto: Ascom/OCA

O serviço de achados e perdidos da Organização em Centros de Atendimento (OCA), que funciona em todas Centrais do estado, se iniciou quando muitos documentos começaram a ser esquecidos nos postos de atendimento dos órgãos parceiros de cada estabelecimento. Mais de 20 documentos ficam nas unidades por dia, o que totaliza milhares ao ano.

Os objetos ficam guardados nas próprias unidades, para que seja mais fácil de encontrá-los, já que a OCA, com sua grande concentração de serviços, é um local onde circulam muitos cidadãos diariamente.

De acordo com a agente administrativa Simone Oliveira, responsável pelo serviço na OCA Rio Branco, assim que a Central recebe ou encontra um documento, realiza uma busca ativa, de acordo com as informações que nele constam.

“Vamos de acordo com o nome completo da pessoa. Primeiro procuramos nas redes sociais, se não conseguimos, falamos com alguns órgãos parceiros, como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o Instituto de Identificação, para encontrar algum contato, até mesmo de parentes”, explica.

A servidora diz ainda que, quando não encontra a pessoa por meio dessas alternativas, realiza um cadastro no computador e o documento é guardado por um prazo de cinco anos. “Quando aparece alguém para saber se o documento perdido está conosco, verificamos pelo cadastro, pedimos outra documentação, para certificar de que é seu e o cidadão assina um termo de resgate do documento”, conta.

A diretora da OCA, Francisca Brito, lembra que os cidadãos são orientados sobre a importância do cuidado e conservação dos documentos pessoais, mas, quando encontram algum documento, buscam guardá-lo, para devolver ao titular. “Com esse trabalho, evitamos que os cidadãos necessitem emitir a segunda via, que muitas vezes exige o pagamento de taxas. É a nossa forma de, mais uma vez, prestar um serviço com respeito, cuidado e cidadania”, diz.

O serviço de achados e perdidos da OCA fica na Administração das Centrais, tanto em Rio Branco, quanto Cruzeiro do Sul e Xapuri. As unidades funcionam das 07h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. É possível também saber se o documento perdido está na unidade por meio das redes sociais, @ocaacre, pela OCA Virtual ou até mesmo por meio da Central de Atendimento Telefônico, nos números (68) 3215-2475; (68) 3215-2400; (68) 3215-2427; (68) 3215-2445.