O vereador Cap.N.Lima (PP) fez uso da Tribuna na Câmara Municipal de Rio Branco, na manhã de terça-feira (20) colocando em debate a falta de investimento na cultura por parte do Município e do Estado.

“Tanto no estado quanto no município, a cultura do nosso estado é zero administrada pelo poder público. É feito o mínimo, quando se faz, mas são coisas pontuais, não tem nada programado pelas secretarias de cultura e esporte do estado e município”.

Ainda em sua fala, o parlamentar diz ter se decepcionado com os rumos que as festividades juninas tomaram. “Assisti há duas apresentações e para ser sincero com vocês fiquei muito decepcionado. Acabou o sentido da festa junina. Lá não tinha quadrilha com histórias do nosso Acre, chegada dos nordestinos e seus costumes, brincadeiras e comidas típicas, o que tinha era uma festa folclórica, agora o negócio é totalmente diferente, infelizmente, a perda de bons e velhos costumes”.