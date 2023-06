Como a opinião pública nacional tem tratado as políticas ambientais do Acre?

O Correio Braziliense, um dos mais renomados jornais do país, destacou na edição do último sábado, 17, a realização do I Fórum Indígena sobre Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais do Acre, evento que será promovido pelo governo do Estado entre os dias 4 e 7 de julho, em Rio Branco.

Conforme a nota escrita pela jornalista Luana Patriolino, repórter e colunista do periódico, o encontro foi uma determinação do governador Gladson Cameli, que tem priorizado a execução de políticas públicas ambientais.

“Por toda a sua história e representatividade, a população indígena merece ser tratada com respeito e atenção pelo Estado. Vamos trabalhar ainda mais para que possamos avançar nesta questão e, juntos, tomarmos as melhores decisões para que o Acre continue sendo referência mundial na área ambiental”, afirmou o governante.

O fórum colocará o Acre, um dos estados mais preservados da Amazônia brasileira, no centro dos debates voltados à inclusão dos povos indígenas nas discussões internacionais sobre mudanças climáticas e serviços ambientais. Além das ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Originários, Sônia Guajajara, representantes de instituições do Brasil, Alemanha, Canadá e Reino Unido confirmaram presença na conferência.

“Temos presenciado os avanços alcançados nesta gestão em benefícios dos indígenas, e a realização desse fórum será muito importante para nós, pois vai colocar o nosso povo para discutir essa questão das mudanças do clima e também poderemos dar a nossa contribuição para ajudar a salvar o planeta”, argumentou Francisca Arara, assessora especial indígena do Gabinete do Governador.