Em Brasiléia, polícia apreende revólver de fabricação argentina

Ascom Sejusp —

Em cumprimento a Operação Hórus do Programa Guardiões das Fronteiras, as forças de segurança do Estado, apreenderam no Ramal Juricaba em Brasiléia uma arma de fabricação argentina e munições, o revólver estava sendo utilizado para intimidar moradores,

Equipes do Sistema Integrado de Segurança Pública, receberam vídeos de confrontos armados entre organizações criminosas rivais, inclusive com o uso de artefatos explosivos, ostentando arma de fogo para ameaçar a população.

Os policiais foram até o local que ocorreu o fato, localizaram um dos autores que tentou fugir, mas foi logo capturado, outra pessoa também foi indiciada e teria entregado o local onde a arma estava guardada.

Diante do fato os 2 autores e arma foram encaminhados para a Delegacia de Brasiléia, para adoção das medidas cabíveis.