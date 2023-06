A programação cultural do 61º aniversário da criação do Estado do Acre foi encerrada nesta sexta-feira, 16, com a entrega pelo governo das obras de revitalização do Memorial dos Autonomistas e seus anexos que abrigam o Teatro Hélio Melo e o Café do Teatro, no centro de Rio Branco. A solenidade de inauguração contou com a presença do secretário de Governo, Alysson Bestene, representando o govenador Gladson Cameli, e do presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara.

O Memorial vai manter exposição permanente sobre o Movimento Autonomista do Acre, denominação dada ao agrupamento de personalidades acreanas e suas ações lideradas pelo senador José Guiomard dos Santos para a elevação do Território do Acre à categoria de estado em 15 de junho de 1962. O local também mantém um mausoléu onde estão os restos mortais de Guiomard Santos e de sua esposa, Lydia Hammes.

Em pronunciamento durante a cerimônia de inauguração o secretário de Governo, Alysson Bestene, agradeceu o empenho do presidente da FEM, Minoru Kinpara, destacando o entusiasmo do governador Gladson Cameli para com esta iniciativa. “Estamos entregando uma obra que o governador considera como um símbolo de que o Estado não pertence a uma ideologia política ou a um governo, mas ao povo do Acre, um povo que lutou para que estas terras fossem brasileiras e para que aqui fosse criado um Estado”, comentou Alysson.

O secretário ressaltou que o Memorial dos Autonomistas pode ser considerado um símbolo da identidade do Acre, assim como sua bandeira, seu brasão e o seu hino. “Este é um dos espaços mais sagrados da cultura e da memória das lutas e das conquistas do povo acreano. Neste espaço resgatamos, preservamos e transmitimos a nossa história. Com o mesmo cuidado que o governador Gladson trata o nosso povo, querendo sempre servir bem ao próximo”, afirmou.

De acordo com o secretário, as obras de revitalização do Memorial dos Autonomistas, sob a coordenação do presidente da FEM, Minoro Kinpara, refletem o espírito de união entre os diversos setores da administração Gladson. “O presidente Minoru Kinpara vem desempenhando um grande trabalho à frente da FEM. Me sinto muito grato em fazer parte de um governo que valoriza a história de luta de seu povo. Quando o governador Gladson Cameli montou sua equipe foi exatamente pensando nesta unidade, pois só unidos somos capazes de superar todos esses desafios”, concluiu Alysson