Assessoria de Comunicação da PMAC —

Na tarde deste sábado ,17, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), apreendeu um adolescente de 16 anos, que portava entorpecentes, bem como constava um mandado de busca e apreensão em seu desfavor. O fato ocorreu no bairro Parque das Palmeiras

Em patrulhamento pelo bairro o jovem foi avistado pela guarnição, e ao perceber a presença da polícia, tentou fuga e se desfez de alguns objetos. Alcançado e detido pela equipe, constataram que se tratava de um saco plástico contendo 14 trouxinhas de uma substância aparentando ser cocaína. Feita a abordagem policial, foram encontrados ainda, 60 reais em dinheiro em um dos bolsos de sua roupa.

O indivíduo, que afirmou ser membro de uma organização criminosa e que já havia sido conduzido à delegacia por cinco vezes, foi apreendido e apresentado na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde verificou-se que havia um mandado de internação em seu desfavor.