Concurso de artigos científicos: inscrição até 31 de julho

A Câmara dos Deputados abriu em maio o prazo de inscrições no VI Concurso de Artigos Científicos, promovido pela Comissão do Esporte. O concurso tem como objetivo estimular a pesquisa acadêmica sobre temas do esporte nacional, identificando trabalhos de qualidade e que visem ao fortalecimento do Sistema Desportivo Nacional.

Os candidatos deverão apresentar apenas um artigo sobre um dos três temas relacionados a seguir.

I – Esporte Educacional e Inclusão Social

a. Esporte no Sistema de Ensino

b. Esporte como inclusão social de jovens e adultos

c. Esporte na terceira idade

d. Esporte e promoção de saúde

e. Gênero e Esporte

f. Legado social das olimpíadas

II – Esporte de Rendimento e Indústria do Esporte

a. Formação para o esporte

b. Pesquisas sobre desempenho no esporte de alto rendimento

c. Legado esportivo das olimpíadas

d. Gestão e Marketing Esportivo

e. Cadeia Produtiva do Esporte

f. Esportes Eletrônicos e da Mente

III – Políticas Públicas do Esporte

a. Gestão Pública do esporte

b. Programas de incentivo ao esporte

c. Financiamento do esporte

d. Papel das entidades no esporte nacional

No desenvolvimento do tema escolhido, o candidato poderá abordar um dos subtemas sugeridos ou outro subtema qualquer, desde que contemple o tema principal no contexto do Esporte Nacional.

As inscrições e submissões de artigos para o VI Concurso de Artigos Científicos da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados poderão ser realizadas até às 23h e 59 min do dia 31 de julho de 2023, horário de Brasília, abrangendo todo o território nacional.

A escolha dos trabalhos será feita por uma comissão julgadora constituída especialmente para esse fim.

Premiação

Os três primeiros colocados em cada um dos três temas serão premiados com certificado, medalha e publicação do artigo, em formato eletrônico, na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, em coleção especialmente dedicada ao certame.

A cerimônia de premiação e apresentação dos trabalhos será realizada na Câmara dos Deputados, durante o mês de novembro.

Mais informações estão disponíveis na página da Comissão do Esporte.