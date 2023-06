A Câmara abre, na próxima terça-feira (20), o processo seletivo para alunos regulares do Mestrado Profissional em Poder Legislativo. As inscrições serão realizadas no período de 20 de junho a 14 de julho de 2023, por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

Podem inscrever-se no processo seletivo todos os interessados que tenham concluído curso de graduação em nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

O mestrado tem por objetivo formar profissionais qualificados com habilidades de pesquisa e de produção de conhecimento no campo dos estudos legislativos, capazes de intervir efetivamente em problemas complexos da instituição, por meio de práticas avançadas, inovadoras e transformadoras dos processos de trabalho, e do diálogo com as realidades e desafios cotidianos do Poder Legislativo, contribuindo para seu aperfeiçoamento, para o processo democrático e para o atendimento às demandas da sociedade.

O curso dispõe das seguintes linhas de pesquisa:

Linha 1 − Gestão Pública no Poder Legislativo;

Linha 2 − Processos Políticos do Poder Legislativo; e

Linha 3 − Política Institucional do Poder Legislativo.

Para auxiliar na elaboração do pré-projeto de pesquisa, o Cefor sugere que os interessados assistam à aula “Como escrever seu pré-projeto de pesquisa”, disponível no canal da Escola da Câmara no YouTube. Conduzida pelo professor do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados Thiago Gomes Eirão, a aula explica a estrutura de um pré-projeto de pesquisa e aponta pontos importante para a redação deste texto, considerando o modelo exigido pelo edital de seleção.