A seleção brasileira pode ter um desfalque de última hora para o amistoso contra Guiné, neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), em Barcelona . O goleiro Alisson deixou o treino desta sexta (16) com o dedo machucado e virou dúvida para a partida.

Alisson sentiu o quinto dedo da mão esquerda ao fazer uma defesa e deixou a atividade acompanhado pelo médico Rodrigo Lasmar.

Caso não tenha condições de jogo, ele será substituído por Weverton , já que Ederson se apresentou depois dos demais jogadores por conta do título do City na Liga dos Campeões e tem treinado separado.

Fora isso, a escalação do Brasil já está praticamente definida para o duelo. O time deve ir a campo com Alisson (Weverton), Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

Além do amistoso contra Guiné, a seleção brasileira também enfrentará Senegal, Senegal, na próxima terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no José Alvalade, estádio do Sporting, em Lisboa.