Vanessa Loiola —-

Um projeto da (re)energisa, que levou energia solar ara mais de 200 famílias da Vila Restauração, na comunidade isolada do Acre, venceu o prêmio internacional The Smarter E Award. O resultado foi divulgado na última terça-feira (13) em Munique, na Alemanha, e é concedido pelo Intersolar Awards.

Entre os sete finalistas da categoria, o Vila Restauração era o único projeto desenvolvido no hemisfério sul. Os demais são de países da Europa, Estados Unidos e Ásia. “Esse prêmio mostra que as empresas brasileiras têm total capacidade de desenvolver projetos inovadores e de destaque mundial utilizando fontes renováveis”, comentou o coordenador de desenvolvimento de negócios da Energisa, Frederico Botelho.

Para o desenvolvimento do projeto de energia solar, foram instalados no local um sistema híbrido composto por 580 placas fotovoltaicas (325 kWp) e um sistema de armazenamento de energia com baterias de lítio (829 kWh), além de dois geradores de 116 kilovolt-amperes (kVA).

Os geradores funcionam com biocombustível derivado do óleo de palma produzido localmente e são usados principalmente como fonte de alimentação de reserva. Quando a carga da bateria está baixa, eles passam a funcionar automaticamente.

No total, o projeto recebeu investimento de R$ 20 milhões, incluindo uma logística delicada para movimentar as placas solares e demais equipamentos pelos rios da região, causando o menor impacto possível.

A faturação é gerada através de um sistema de pagamento digital que inclui um limite de consumo de energia, conferindo ao projeto uma vertente social. Para garantir um abastecimento sustentável a longo prazo, cada família tem um limite de consumo de 80 kWh por mês. O medidor inteligente desconecta remotamente os consumidores que ultrapassam esse limite.

Anteriormente, a comunidade do Acre era abastecida com energia pelo período de três horas diárias, que tinha como fonte um motor a diesel. Desde 2021, os moradores passaram a contar com energia elétrica 24 horas por dia.