Saúde do Acre dará posse para mais de 300 servidores no próximo dia 26

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), tornou pública nesta quarta-feira, 14, no Diário Oficial do Acre, a convocação para a posse dos novos servidores da Sesacre, para o dia 26 de junho.

Em Rio Branco, a cerimônia será realizada às 17h no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), e em Cruzeiro do Sul o ato será às 10h, no Teatro dos Náuas. O governo do Estado dará posse aos 360 aprovados no concurso da Sesacre para diversos cargos. É um aporte de mais de R$ 25 milhões na folha de pagamento do Estado.

O convocado que ainda não realizou a entrega dos documentos deverá comparecer na Secretaria de Saúde até a próxima segunda-feira, dia 19.

O candidato poderá obter informações referentes a este concurso público junto à Sesacre, por meio do número (68) 3215-2621, ou na Secretaria de Estado de Administração (Sead), das 8h às 12h ou das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected].