Energisa participa da Semana de Engenharia promovida pelo CREA

A Semana de Engenharia promovido pelo CREA/AC ocorre em Rio Branco com o tema “Oportunidades de Trabalho e Renda para as Engenharias”. A programação ocorre até sexta-feira, 16 de junho.

A Energisa participa da programação ao realizar a palestra e visita técnica: Desafios da Concessão de Energia Elétrica no Acre. Além disso, os inscritos poderão realizar uma visita técnica ao Centro de Operação Integrado, local que coordena as ações de distribuição de energia em todo o estado.

Nesta quarta-feira, 14 de junho, a Energisa foi homenageada pelo CREA/AC na abertura da Semana da Engenharia, na noite desta quarta-feira, 14 de junho. O diretor-presidente da Distribuidora, Ricardo Xavier, acompanhado do diretor técnico da Energisa, Antônio Matos, e dos gerentes Loureman Azevedo e Cristiano Saraiva, estiveram na solenidade que ocorreu no auditório do Sebrae.

“É muito gratificante receber essa homenagem do Conselho de Engenharia. Estou contente de representar a Distribuidora nesse evento tão importante”, comentou Ricardo.

O CREA completa 45 de atuação do Conselho nas engenharias, agronomia e geociências no Acre.

