Em 15 de junho de 1962, o então presidente do Brasil, João Goulart, sancionou a Lei 4.070, que elevou o Acre, que era um território brasileiro, a categoria de Estado.

O Estado comemora hoje seus 61 anos de existência e, para marcar essa data expressiva, o governo do Acre preparou uma série de festividades e ações para celebrar a emancipação acreana.

Além da tradicional solenidade alusiva à data de aniversário, que ocorre às 16h desta quinta-feira, 15, na gameleira, o governo do Acre espalhou diversas bandeiras do estado em pontos estratégicos da capital, Rio Branco, para reforçar à população essa data tão importante.“Essa é uma data que nos lembra a luta que todos os acreanos na década de 1960 tiveram para transformar o então território, em um Estado. A emancipação do Acre marcou um momento importante na nossa história, de um estado verdadeiramente brasileiro, e que lutou para fazer parte deste país”, observou o governador Gladson Cameli.

Ao longo da Avenida Ceará, o prédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ostenta a bandeira acreana, assim como o espaço que vai ser o novo comando-geral do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), onde funcionava a Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça do Acre.

Outro espaço que também foi ornamentado com a bandeira acreana, é a Secretaria de Saúde do Estado, onde funcionava o antigo Banco do Estado do Acre