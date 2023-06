Vem aí novo concurso do Iapen no Acre: 329 vagas garantidas

O governador Gladson Cameli confirmou nesta terça-feira, 13, a realização de um novo concurso público para o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC). Desta vez, serão disponibilizadas 329 vagas, em diversos cargos. O edital completo do certame será divulgado na próxima semana, no Diário Oficial do Estado.

“Para nível superior serão ofertadas vagas para agentes de Polícia Penal, assistente social e psicólogo. Para nível médio, as vagas são para técnico administrativo operacional. O governo tem procurado reforçar, cada vez mais, o sistema penal e a realização deste concurso é mais uma prova do nosso compromisso com o Acre”, afirmou o governante.

Durante a mesma solenidade, realizada no auditório da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), em Rio Branco, o Estado fez a entrega de seis caminhonetes, munições, coletes balísticos, equipamentos eletrônicos e mobiliários, entre outros materiais.

Os investimentos somam mais de R$ 6,5 milhões provenientes de recursos próprios e de emenda parlamentar da então senadora Mailza, atual vice-governadora do Acre. “Essas aquisições reforçarão a estrutura do Iapen e darão mais condições para que os policiais penais desempenhem suas funções. Em breve, mais uma emenda, no valor de R$ 1 milhão, que destinei enquanto senadora será liberada em prol da instituição”, assegurou a gestora.

Na oportunidade, o Iapen recepcionou oficialmente 25 servidores que estavam no Instituto Socioeducativo do Acre (ISE-AC) e foram reintegrados aos quadros do órgão, além da certificação de 220 profissionais que concluíram a pós-graduação em Gestão do Sistema Penitenciário e Direitos Humanos e o curso de Nivelamento de Escolta.

“Sabemos da complexidade que envolve a área de execução penal e das nossas competências constitucionais, por isso, é muito importante qualificar e preparar os servidores para lidar com as demandas do dia a dia”, explicou Glauber Feitoza, presidente do Iapen.

O policial penal Francisco Jacob está entre os 44 servidores do Grupo de Serviço e Operações de Escolta que finalizaram o curso de Nivelamento de Escolta. “Foram oito meses de muito aprendizado, onde podemos desenvolver novas técnicas e aprimorar aquelas que já conhecíamos”, argumentou.

Policial Penal Francisco Jacob finalizou o curso de Nivelamento de Escolta. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O evento contou com a participação do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia; do delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel; do procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro; e dos deputados estaduais Afonso Fernandes, Arlenilson Cunha, Gene Diniz, Michelle Melo e Pedro Longo.

O que eles disseram

“Todo investimento nos órgãos que integram o Sistema Integrado de Segurança são muito bem-vindos. Até o fim do ano, mais investimentos serão concretizados pelo governo do Estado para fortalecer ainda mais as nossas forças policiais.”

José Américo Gaia, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

“O Iapen tem se destacado pelo firme combate contra o crime organizado, especialmente contra as facções e, por isso, tem se destacado perante as demais instituições. Desejo muito sucesso ao Iapen.”

Danilo Lovisaro, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre

“É uma entrega extremamente representativa. São mais de R$ 6,5 milhões em investimentos para a nossa Polícia Penal, que contribuirão muito com as atividades desempenhadas pela instituição.”

Arlenilson Cunha, deputado estadual