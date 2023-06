Ubes faz campanha para estimular inscrições de estudantes no Enem

Abertura dos portões, segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

Abertura dos portões, segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), cursinhos populares e diversas entidades relacionadas à educação iniciaram, nesta terça-feira (13), uma campanha nas redes sociais para estimular estudantes de todo o país a se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Chamada de #EnemAbrePortas, a campanha ressalta que o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior e que, nos últimos anos, vem registrando queda nas inscrições.

“A entrada no ensino superior pode transformar sua vida. Faça o Enem e abra novas possibilidades!”, diz a Ubes em uma das mensagens postadas em sua rede social.

Em nota, a presidente da Ubes, Jade Beatriz, diz que o objetivo da campanha é reforçar a importância do exame para que os estudantes realizem o sonho de entrar na universidade. “O exame é uma grande conquista para educação, para a democratização do ensino, por isso, a juventude, os estudantes, devem realizá-lo”, disse ela.

Hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo para que os estudantes se inscrevam no Enem. Segundo o presidente, o país precisa voltar a valorizar este exame, que chegou a ter 6 milhões de inscritos.

“É importante que todas as pessoas que tenham idade para se inscrever no Enem se inscrevam até o dia 16. Nós precisamos recuperar a força do Enem. É importante que todos que queiram fazer uma universidade se inscrevam para ter a oportunidade de ser doutor ou doutora”, disse Lula na primeira edição do programa Conversa com o Presidente, que tem transmissão pela internet

As inscrições para o Enem podem ser feitas até o dia 16 deste mês no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Neste ano, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Na última edição, em 2022, 3,3 milhões de candidatos se inscreveram para as provas do Enem. Cinco anos antes, em 2017, o Enem registrou mais de 6 milhões de inscritos confirmados.