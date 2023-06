O governador do Estado, Gladson Cameli, nomeou, por meio do Decreto Nº 4.122-P, de 13 de junho de 2023, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 14, o novo secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Alexander Santos de Carvalho.

Natural do Rio de Janeiro, Carvalho reside no Acre há 24 anos. Graduado em Teologia e Filosofia, é pastor da igreja Batista do Bosque e presidente da Fundação Semear, onde realiza um trabalho de assistência social há 13 anos.