Farejador da PC descobre 2kg de drogas em colchão inflável

Na tarde da última terça-feira, 13, agentes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), com o apoio do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil do Acre (NOC), apreenderam dois tabletes de entorpecentes, ambos pesando cerca de dois quilos, que estavam escondidos em embalagem de um colchão inflável, no pátio de despacho de cargas do Correio, em Rio Branco.

Esse foi mais um trabalho de rotina em que os cães treinados pela Polícia Civil do Acre (PCAC), realizam semanalmente, desta vez a cadela Gana, em meio de várias encomendas, farejou o entorpecente que estava em um invólucro dentro de um colchão inflável e ao desenrolar a embalagem foi constatado a materialidade do crime.

A droga teria como destino a cidade de São Luiz (MA). Esse trabalho vem se intensificando nos últimos meses, com identificação e apreensão de drogas, e graças à colaboração da área de segurança corporativa dos Correios, os resultados obtidos para coibir o tráfico de drogas tem surtido efeito.

A PCAC mantém o canal aberto ao público para denúncias, em que o cidadão pode enviar mensagens pelo WhatsApp com o número (68) 99921-1111, relatando sua denúncia ou até mesmo ligar para esse número de telefone. Vale salientar que a Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.