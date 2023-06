O deputado Arlenilson Cunha disse nesta quarta-feira (14) que deve ser celebrado o grande ato do governo do Estado que anunciou R$6 milhões em investimentos ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). “Parabenizar a todos. Fico feliz de ter feito parte daquele momento da destinação de emendas da então senadora Mailza. A segurança pública do nosso Estado vem avançando”, disse.

Ainda ontem o governador anunciou o concurso da polícia penal com 329 vagas. “O governo acolheu aqui nossa indicação de anteprojeto ampliando as vagas para a polícia penal”.

Cunha destacou os avanços legais e a reformulação do PCCR da categoria.

