Com atuação desde 2015, o Aprendiz Cooperativo, programa executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Acre (Sescoop/AC), já capacitou em torno de 100 jovens para o mercado de trabalho.

O programa visa a qualificação de jovens de 14 a 24 anos com aulas teóricas de Cidadania e Trabalho, Linguagem e Comunicação, Empreendedorismo, Informática, Cooperativismo, Matemática Comercial Financeira, Formação Humana e Científica, Introdução à Administração, Auxiliar Administrativo, e Apresentação para o Mercado de Trabalho, e também aulas práticas nas cooperativas três vezes por semana.

De acordo com o Superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), Émerson Gomes, o programa é uma oportunidade para que esse jovens conheçam o cooperativismo e recebam qualificação para o mercado de trabalho.

“O programa é um sucesso, já são quase 100 jovens que passaram pelo Aprendiz Cooperativo no Acre, grande parte deles foi absolvida pelo mercado de trabalho, hoje os maiores contratantes dessa mão de obra qualificada é a Unimed e a Cooperacre, comentou.

Lei do Menor Aprendiz

A lei n• 10.097/2000 estabelece que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. O contrato de trabalho pode durar até dois anos e, durante esse período, o jovem é capacitado na instituição formadora e na empresa, combinando formação teórica e prática.

Aprendiz Cooperativo

A Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, com um olhar de futuro no aprendizado de jovens e adolescentes, desenvolveu o Programa Aprendiz Cooperativo com o propósito de facilitar o ingresso de jovens no mercado de trabalho sem comprometer os seus estudos, este programa atende ao quinto princípio do cooperativismo: “Educação, Formação e Informação”.

Carpegiane Brito, Administrador de Empresas e professor Universitário, ministra aulas sobre Novas Tecnologias no Programa Aprendiz Cooperativo do Sescoop Acre, explica que o objetivo é disseminar a cultura cooperativista nos estudantes e prepara-lós para o mercado de trabalho.

“As aulas são bem dinâmicas, interativas, nelas ensinamos os valores e princípios do cooperativismo em todas as disciplinas. Além das aulas teóricas ministradas duas vezes por semana na instituição, eles também tem a parte prática nas cooperativas nos outros três dias da semana, o resultado tem sido o melhor possível, eles se envolvem mesmo e são muito dedicados”, pontou.

Para Renatiely Alves, aluna do programa, a teoria abre visão para o cooperativismo, a qual não possuía antes. “O aprendizado vai contribuir para a minha vida profissional e para a minha vida porque o cooperativismo não se resume apenas na parte social e sim na contribuição humana de valores com pessoas de igual para igual”, ressaltou.

Lúcio Moreira que também é aluno do curso que está em andamento este ano, ressalta que os princípios do cooperativismo servem de ensinamentos para a vida. “Hoje, eu entendo que o melhor meio de trabalho é através do cooperativismo, que ajuda tanto no nosso meio profissional, quanto na formação do nosso caráter”, enfatizou.

Saiba como participar

Para participar do programa o jovem deverá estar na faixa etária de 14 a 24 anos, matriculado e frequentando a escola regularmente. As cooperativas demandam o Sistema OCB/ Sescoop Acre quanto à necessidade de formação do jovens e a instituição procede com a formação da turma e capacitação.

Texto e fotos: Andréia Oliveira e Bruna Rosa.