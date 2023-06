A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), divulgou na manhã desta terça-feira (13), através do diário oficial, a lista dos convocados do processo seletivo. Os aprovados devem comparecer a Unidade de Produção da Emurb localizada no bairro Distrito Industrial com os documentos necessários, no endereço Rua Major Jenor, n°349, Distrito Industrial, entre os dias 14 a 21 de junho, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Todos os candidatos aprovados, convocados para contratação assim como a lista dos documentos a serem entregue estão disponíveis no diário oficial.

O diretor-presidente da Emurb José Assis Benvindo ressalta a importância do comparecimento dos aprovados para contratação imediata.

“É muito importante que os aprovados compareçam até a Unidade de produção da Emurb com os documentos necessários o quanto antes. Chegamos na fase final do processo seletivo e já queremos montar as equipes para estar desempenhando um trabalho de mais qualidade em prol da cidade de Rio Branco.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº. 01/2023 – EMURB

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB, no uso de suas atribuições legais, torna

público o primeiro edital de CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados para contratação imediata. Os candidatos aprovados deverão se apresentar

na Unidade de Produção da EMURB, no endereço Rua Major Jenor, nº 349, Distrito Industrial, para CONTRATAÇÃO, entre nos dias 14, 16, 19, 20

e 21 do mês de junho, no horário das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h, portando 02 (duas) cópias dos seguintes documentos:

a) Carteira de Trabalho da Previdência Social (página com foto, qualificação civil)

b) 02 (duas) fotos 3×4;

c) Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral;

d) CPF;

e) PIS/PASEP;

f) Documento de identidade, que contenha fotografia (frente e verso);

g) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;

h) Certidão de Nascimento ou de Casamento;

i) Certidão de nascimento e cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos;

j) Declaração escolar de filho menor de 14 anos;

k) Carteira de motorista (se motorista/operador de máquinas);

l) Comprovante de endereço com CEP;

m) Currículo anexado do ato da inscrição;

n) Comprovantes de experiência anexados no ato da inscrição;

o) Comprovante de Curso de Capacitação de acordo com o cargo-Anexo I (1 cópia);

p) atestado médico pré admissional que o considera apto física e mentalmente para o exercício do cargo;

q) Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, adquirida em instituição de ensino oficial ou legalmente reconhecida pelo MEC;

r) Declaração de que não ocupa outro cargo ou função pública (nos casos de acumulação lícita de cargos, deverá ser indicado o cargo já ocupado).

s) Comprovante do número da Conta Corrente e Salário do Banco do Brasil;

A documentação será entregue por meio de cópias legíveis, que serão autenticadas pelo setor de Recursos Humanos da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, mediante apresentação dos DOCUMENTOS ORIGINAIS. Não será aceita documentação incompleta e fora do prazo estabelecido.

1. APONTADOR

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA 694.003.692-04 24/04/1981

2 JOÃO CUSTÓDIO BEZERRA 052.047.802-97 25/12/1954

3 SEBASTIÃO FRANCISCO MOURA DE LIMA 196.030.702-97 27/09/1963

4 VANCLEIS COSTA DE SOUSA 818.617.532-68 15/09/1984

5 FRANCISCO HERMOGENES DE SOUZA 181.455.072-00 21/10/1962

6 EMANUEL SABINO DE MESQUITA 662.290.142-20 22/03/1981

7 DIEGO PEREIRA NUNES 889.284.202-10 22/10/1986

8 ADAILDO FERREIRA DO NASCIMENTO 065.731.852-34 30/04/1956

9 JOSÉ ALUIZIO NEPOMUCENA DE ARAÚJO 217.553.612-20 20/12/1967

10 SEBASTIÃO CARLOS LIMA DA COSTA 000.309.802-83 27/05/1990

11 FRANCIZÂNIO TEIXEIRA NOGUEIRA 709.052.482-00 24/03/1980

12 JOSE MOURAO SOARES 689.024.922-49 06/04/1980

13 JUIMAR SILVA DE SOUZA 829.152.292-87 28/12/1980

14 LIVIA DA SILVA LIMA 846.016.632-53 18/11/1982

15 RAIMUNDO MIRANDA DE AMORIM 111.831.601-91 01/10/1960

16 LIDIMAR DE OLIVEIRA REBELO 435.097.202-10 01/02/1972

17 LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 025.646.512-67 09/10/1994

18 JUNIOR FREITAS CALDERA 517.160.622-68 26/01/1984

19 CLEONILDO FERREIRA SALINOS 434.951.922-04 12/06/1973

20 JEFERSON SOUZA 032.929.652-33 14/07/1996

21 JOSE INACIO DE SOUZA DA SILVA 000.592.802-80 14/03/1992

22 BRUNO FELIPE BARBOSA DOS SANTOS 023.529.562-00 26/08/1993

23 ANAIVO SILVA DE MORAES 339.442.452-53 17/03/1967

24 ELIANAY DO NASCIMENTO ALVES 944.691.622-34 30/10/1989

25 MARCOS MIRANDA DOS SANTOS 719.508.342-04 07/05/1981

2. AUXILIAR DE MECÂNICO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 ALISON PORTO DE SOUZA 015.315.682-11 26/02/1997

2 JEFFERSON REGO DOS SANTOS 964.558.102-87 12/01/1990

3. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 EDILSON MOREIRA SIMOES 322.195.802-10 15/09/1960

2 RAIFE BELIZA DA SILVA 814.259.452-87 09/06/1982

3 VALDENOR DA SILVA VIANA 836.531.202-68 15/11/1981

4 ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA 011.649.952-43 03/07/1990

4. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS/ TRECHO-TERRAPLANAGEM

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 ANTONIO EDVALDO SILVA DA COSTA 340.039.402-53 25/07/1970

2 VICENTE DE PAULA RODRIGUES PINTO 412.812.842-20 14/08/1970

3 DAMIÃO GERMANO DA SILVA 391.188.352-87 15/05/1959

4 EDMAR CUSTÓDIO DA SILVA 339.805.352-15 16/03/1961

5 ROBERTO BRAGA BARROS 575.652.012-00 10/12/1971

6 MANOEL DE JESUS DE AGUIAR DO NASCIMENTO 801.351.962-72 02/02/1984

7 FRANCISCO SOUZA RODRIGUES 627.050.592-53 16/11/1978

8 CARLOS ALBERTO HUALLE DE OLIVEIRA 600.785.102-87 19/05/1977

9 ANTONIO SILVA DA COSTA 183.095.422-91 25/06/1962

10 JOSÉ PAULO TEIXEIRA DA SILVA 817.080.332-20 06/10/1973

11 RAIMUNDO CAMPOS DE ARAÚJO FILHO 444.091.412-87 20/08/1967

12 FRANKLADY ARAUJO DA SILVA 649.123.022-87 09/05/1979

13 ANTÔNIO DE ANDRADE LOPES 683.324.162-72 13/01/1975

14 RAIMUNDO CASTRO DA SILVA 322.099.322-20 11/01/1966

15 JOSÉ GARCIA DE OLIVEIRA 696.565.762-68 04/08/1964

16 MANOEL AVELINO DA SILVA 655.419.912-68 18/12/1965

17 LICIO APOLONIO GOMES 606.590.842-87 30/07/1969

18 NELCIMAR MOTA DE OLIVEIRA 011.246.562-51 01/08/1988

19 JOAO PESSOA PEREIRA 701.969.312-15 23/10/1981

20 CICERO FERREIRA DA SILVA 607.349.572-20 02/12/1992

21 ARQUIMEDES LIMA DA SILVA 322.219.832-20 09/12/1964

22 LUIZ GONZAGA OLIVEIRA LIMA 360.199.172-15 13/08/1967

23 FRANCISCO PAULINO BEZERRA 691.017.522-00 25/01/1978

24 ELISANDRO GOMES BATALHA 854.685.172-72 25/01/1983

25 RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA 616.524.822-53 14/09/1969

26 ANTONIO DOMINGOS MOREIRA DA SILVA 689.420.952-91 05/09/1982

27 ANTONIO ALDECINO LIMA 654.578.702-00 14/05/1978

28 ANTONIO LEITE DA COSTA 012.193.862-65 09/12/1975

29 MAXIMO BRITO MENDES 012.446.502-18 23/10/1985

30 ADAILSON DO NASCIMENTO DANTAS 014.913.372-30 21/02/1993

31 FRANK WILLIAN OLIVEIRA CHAVES 018.740.252-31 25/10/1993

32 RAIMUNDO ALMIR DA COSTA 495.531.782-00 20/11/1967

33 CLAUDIO JOSÉ DINIZ DIAS 960.183.302-10 10/01/1987

34 CARLOS AFONSO BARBOSA FRAGA 390.835.192-87 03/08/1965

35 EVALDO ALVES DE SOUZA 004.670.532-51 04/03/1978

36 ALTINO DE FARIAS MACHADO 637.876.952-49 12/11/1971

37 MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS 881.075.152-34 17/02/1983

38 VENILSON VIANA DE FREITAS 010.024.712-14 12/02/1992

39 ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA 793.623.202-82 09/01/1984

40 FRANCISCO PEREIRA VICENTE 647.062.142-20 04/12/1978

41 VALERIANO DO NASCIMENTO SILVA 880.004.862-53 01/09/1985

42 ANTÔNIO LEANDRO FERREIRA DE SOUSA 030.968.602-46 07/11/1991

43 MARCOS SABINO PIRES 672.912.872-00 08/06/1980

44 LEONCIO DE SOUZA BRIGIDO JUNIOR 526.138.602-00 25/02/1983

45 ALEX DE LIMA PINHEIRO 784.254.682-72 22/10/1982

46 JOSE CARLOS LOPES 113.301.122-53 21/05/1958

47 ELINAURO DE SOUZA E SILVA 002.356.752-02 18/06/1986

48 LEANDRO ANDRADE DO NASCIMENTO 035.116.942-30 23/04/1993

49 GIDEONE DO CARMO ROCHA 009.946.252-43 14/08/1992

50 FRANCIÉDE DE OLIVEIRA LIMA 029.627.822-05 03/09/1995

51 SANDRO ALVES DOS SANTOS 013.117.842-33 27/11/1987

52 ANTONIO DE ARAUJO SILVA 784.253.362-87 27/12/1982

53 FÁBIO PEREIRA DO VALE 787.865.092-68 20/08/1985

54 RAIMUNDO NOANTO TAVARES DA PENHA 917.112.152-87 25/01/1974

55 EDIVILSON DE AMORIM ARAUJO 608.122.062-15 27/01/1977

56 JÚLIO CESAR ARAÚJO DE SOUZA 807.771.472-20 17/05/1986

57 JOÃO MARQUES DE SÁ 898.118.522-00 06/05/1983

58 GASPAR SALES DA COSTA 578.634.902-00 06/01/1973

59 JOSÉ ALDENIDE DE LIMA DOS REIS 411.817.272-00 03/06/1969

60 ARAMIS ROCHA MELO 959.916.112-20 26/02/1987

61 FRANCISCO JUNIOR FREITAS DA SILVA 434.323.952-72 18/02/1971

62 FRANCISCO LUCIANO SANTOS DA SILVA 767.124.782-00 26/10/1982

63 CAIO JESUS DA COSTA 100.645.772-01 27/08/2003

64 JARY COSTA DE FIGUEIREDO 461.595.332-15 11/05/1971

65 ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO NASCIMENTO 868.456.752-87 09/12/1978

66 JOSÉ ANTÔNIO RIPARDO DA SILVA 824.080.682-15 13/08/1982

67 ADELCIO DE ALMEIDA 006.888.682-90 01/03/1990

68 ELIANDRO GOMES FROTA 003.076.342-80 08/12/1990

69 LOWESNEY DA SILVA OLIVEIRA 027.134.412-18 14/08/1995

70 JAMILSON MOURA DOS SANTOS 002.331.312-99 08/07/1984

71 JOSÉ NILTON DA ROSA 222.005.684-28 16/10/1964

72 HIGO DA SILVA AGUIAR 651.974.102-72 23/05/1979

73 EMERSON DA SILVA 021.453.562-23 16/08/1992

74 WESLEY DA SILVA XAVIER 063.876.742-39 27/06/2000

75 ELENILDO MONTEIRO DE MAGALHAES 523.153.122-72 14/06/1984

76 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 340.012.712-49 26/02/1964

77 SÉRGIO AQUINO DA SILVA 004.392.632-04 26/03/1993

78 ADIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 63.193.752.215 03/03/1977

79 EDINHO DE OLIVEIRA MOURA 763.177.902-30 19/04/1985

80 JOSE MARQUES DA SILVA FILHO 095.999.672-91 23/01/1960

81 FRANCISCO SALES DA COSTA 523.737.032-20 23/01/1979

82 MARCOS AURELIO ANDRADE 360.366.332-20 01/11/1971

83 GILVAN DE LIMA SOLON 748.871.222-68 18/04/1982

84 AURICÉLIO COSTA DA SILVA 966.130.762-87 11/10/1988

85 MARCOS ROBERTO DE SOUZA 017.768.622-79 28/04/1992

86 ALTARIZA DO NASCIMENTO DA SILVA MANASFI 681.620.062-49 21/02/1977

87 FRANCISCO DE AGUIAR PEREIRA 511.327.292-20 22/09/1978

88 AURIMAR LIMA DA SILVA 515.452.172-20 30/07/1979

89 PEDRO LUCAS DE LIMA 849.352.002-00 23/04/1980

90 GEVANILCE MURICY DE LIMA 515.859.522-49 10/01/1981

91 MARIA ROSILENE DA SILVA LIMA 695.045.532-87 04/12/1982

92 MIQUEIAS VIANA DA COSTA 800.055.272-87 28/03/1984

93 DAVID DE OLIVEIRA MONTEIRO 884.461.902-49 22/05/1985

94 LONIERBE DE QUEIROZ DA SILVA 945.308.902-87 09/07/1987

95 MANOEL DE ARAÚJO SANTANA 003.613.092-36 03/04/1986

96 ROBENCLEY ALVES DA SILVA 885.564.682-68 10/04/1986

97 DAMIAO BARBOSA BRITO 901.724.772-04 22/03/1988

98 JARDEL ROCHA DA SILVA 040.768.942-78 02/04/1999

99 MARCOS GOMES DE MACEDO 630.938.552-68 30/10/1977

100 GEUCIMAR VIEIRA DA SILVA 886.680.292-15 22/02/1987

101 FERNANDO DE OLIVEIRA DA SILVA 004.104.872-52 22/07/1988

102 ODENILDE DANTAS DA SILVA 695.815.922-53 20/02/1982

103 JONATHAN MATIAS DE SOUSA 041.142.632-09 12/02/1996

104 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MORAIS 967.305.102-00 30/07/1980

105 DANIEL CARVALHO DA SILVA 833.904.302-10 14/01/1986

106 ADRIANO NASCIMENTO DO NASCIMENTO 005.574.952-61 07/03/1987

107 FRANCISCO ANDERSON ARAUJO CALIXTO 032.834.862-71 25/05/1996

108 RAIMUNDO ALVES MOREIRA 695.100.082-49 05/11/1982

109 LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 017.329.322-04 29/03/1988

110 RUBENS DE SOUZA MIRANDA 026.027.612-06 20/05/1992

111 SEBASTIAO DOS SANTOS DA SILVA 182.991.132-53 18/12/1962

112 WEMERSON SILVA DE SOUZA 888.361.002-44 11/12/1984

113 JOSE MARIA DOS SANTOS DA SILVA 000.921.802-56 25/07/1986

114 EDNALDO GOMES DE SOUZA 010.400.082-16 08/09/1990

115 CLENILSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE 032.493.072-03 03/02/1997

116 ADRIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 006.190.662-02 09/12/1989

117 FRANCISCO DA SILVA SOUZA 986.274.572-04 30/05/1983

118 SAITON GOMES 027.189.172-61 25/01/1993

119 NATANAEL VAZ DA SILVA 056.084.682-79 06/08/2004

5. AUXILIAR DE SERVIÇOS S GERAIS/LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 MARIA RENATA NASCIMENTO DA SILVA 76.667.910.200 24/11/1984

2 ANA MARIA LUCAS E SOUZA 47.817.224.234 22/06/1976

3 MARIA EDILEIDE DE SOUZA 644.075.432-72 04/04/1972

4 ANA LUCIA NASCIMENTO SANTIAGO PEREIRA 773.524.402-91 07/10/1983

5 MARIA DE FÁTIMA FELIX DA SILVA 611.429.642-72 10/09/1978

6 JOANA DOS SANTOS VIEIRA COELHO 879.992.932-53 11/11/1978

7 JOELMA RUFINO DE ARAUJO 760.052.082-68 08/01/1980

8 ROZILENE SILVA DO NASCIMENTO 614.350.152-15 15/03/1979

9 DIVAELE FREITAS DA SILVA 010.780.992-35 30/09/1993

10 MARIA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA 216.054.402-72 06/11/1966

11 MARIA JOCILENE NASCIMENTO LIMA GONÇALVES 744.115.782-04 29/10/1981

12 ANA PAULA DE ARAÚJO GALDINO 655.816.442-68 31/08/1979

6. OPERADOR COMPACTADOR DE SOLO DE PERCUSSÃO (SAPEIRO)

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 IRAN SANTOS DA SILVA 579.615.302-15 02/04/1975

2 JOSE FERREIRA DE SOUZA 197.486.122-87 10/04/1958

3 JOSUÉ BRAGA BARRROS 359.237.332-34 11/05/1974

4 LUCAS SOUSA DE SOUZA LOPES 015.911.102-11 14/01/1995

5 DEUZI ALVES DA SILVA 308.515.722-00 23/08/1971

6 EDERVALDO SANTANA DO NASCIMENTO 726.900.032-87 01/10/1982

7 MARCIO SILVA DO SACRAMENTO 772.012.802-87 06/04/1983

8 CLAUDOMIRO FERREIRA DE CASTRO NETO 026.829.952-84 14/11/1995

9 JOEL LINS DE ARAUJO 829.593.402-30 13/03/1984

10 ALESSANDRO MIRANDA DA SILVA 003.842.042-28 17/03/1989

11 DUILIO MARTINS RODRIGUES 783.822.892-15 12/07/1985

12 DAVI DE SOUZA ARRUDA 000.239.332-89 18/12/1998

7. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS III/RASTELEIRO 1

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 ADAILDO DO NASCIMENTO DANTAS 648.819.542-53 24/02/1972

2 COSMO SILVA DE SOUZA 690.867.452-53 08/06/1980

3 JOSEMIR BRAZ DA SILVA 359.687.022-49 30/05/1974

4 JUSCELINO NASCIMENTO DE SOUZA 857.603.312-72 01/06/1986

5 ALTAIR BENTO DA SILVA 654.204.462-00 27/01/1979

6 JOAO BATISTA FEREIRA DA SILVA 632.598.772-15 24/12/1977

7 SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PEREIRA 710.151.402-20 01/01/1978

8 JOSÉ SOUZA MENDONÇA 411.732.522-15 04/05/1970

9 RONILDO FERREIRA DE LIMA 390.896.812-72 05/10/1970

10 AURICÉLIO DA COSTA CARMO 951.075.412-91 02/04/1983

11 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE BARROS 412.583.632-91 27/09/1972

12 VANILSON FERREIRA DA SILVA 895.972.812-87 04/02/1986

13 BENEDITO DAMIÃO EVANGELISTA DE MESQUITA FERREIRA 694.742.492-53 10/04/1980

14 ALUIZIO CRUZ DE SOUZA 412.582.662-53 17/05/1970

15 FRANCISCO BEZERRA GOMES 922.741.452-53 11/04/1983

16 FRANCIVALDO ALVES DE AMORIM 688.406.082-49 25/08/1980

17 DOMINGOS COSTA FILHO 242.278.623-53 30/11/1960

18 ADEVILSON DO NASCIMENTO DANTAS 031.687.562-70 07/08/1995

19 JOSE OLIMPIO SILVA SANTOS 954.761.482-72 16/10/1986

20 FRANCISCO GEOVANE ROCHA BARRETO 308.216.652-00 13/07/1961

21 RAIMUNDO NONATO DA ROCHA FERREIRA 013.003.992-60 29/04/1983

22 ADONIAS ALVES DA SILVA 196.082.682-49 12/11/1965

23 SEBASTIAO COSTA LIMA 138.714.802-82 20/01/1963

24 CESARIO FREIRE DA SILVA 683.404.512-00 11/06/1981

25 SAMUEL DE SOUZA VARGAS 024.116.712-45 03/07/1996

26 JAIR SOUZA TORRES 360.675.042-00 25/05/1974

27 EVILSON FERREIRA DE OLIVEIRA 035.821.242-97 08/04/1997

28 JOSÉ IDENILSON DE SOUZA DA SILVA 994.102.062-00 26/06/1987

29 FRANCISCO JOSE SILVA BATISTA 846.295.413-49 17/10/1978

30 LUIZ FERNANDO SOUZA DOS SANTOS 056.088.552-05 25/09/2003

8. BORRACHEIRO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 JHONAS OLIVEIRA NUNES 079.240.882-96 20/07/2001

9. CARPINTEIRO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 ADAUTO RODRIGUES DO NASCIMENTO 196.484.722-20 16/10/1985

2 ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA 617.940.822-04 10/07/1976

10. ELETRICISTA DE AUTOS

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 ANTONIO CRISTIANO DE LIMA ROCHA 000.305.538-22 15/12/1988

11. ELETRICISTA PREDIAL

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 JAMES CUNHA DE ARAÚJO 360.382.022-34 23/06/1972

12. ENCANADOR

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 FRANCISCO DJALMA ARAUJO 461.541.162-68 24/01/1959

2 GILSON RODRIGUES DA SILVA 183.191.302-04 10/06/1964

3 ERIVAN EUGÊNCIO ROCHA BARRETO 707.364.482-68 03/02/1983

4 JOSÉ SALES DA COSTA 525.976.952-04 25/08/1982

5 ANTONIO CRUZ DE SOUSA 164.602.602-06 07/11/1960

6 ANTONIO RENATO MELO DA SILVA 594.753.152-68 18/07/1977

7 LUIZ CARLOS SALES DA COSTA 433.750.902-00 02/05/1965

8 ANTONIO RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO 722.564.942-68 05/06/1978

9 VALDERLEY DOS SANTOS MARTINS 691.340.572-34 24/10/1973

10 JOSE CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO 665.821.802-15 06/06/1975

11 NIVALDO JOSÉ ALBUQUERQUE DE SOUZA 000.909.714-77 17/09/1973

12 CLEILTON FRANÇA PESSOA 820.159.612-91 30/09/1985

13 EDINILDO SANTOS DE MELO 911.181.902-20 08/07/1985

14 CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA 322.077.602-78 29/11/1970

15 FLAVIO DO CARMO PEREIRA 004.588.282-70 11/09/1986

16 ANTONIO SALES DE LIMA 683.342.062-91 05/05/1980

17 SANDRO LOPES DE SOUZA 930.011.002-06 02/08/1987

18 MOISES DE SOUSA UCHOA 565.300.052-34 01/12/1976

13. ENCARREGADO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 FRANCISCO SERGIO DA SILVA SOUZA 434.372.222-87 09/10/1973

2 GELSIMAR ARAUJO PAIVA 633.194.972-00 28/06/1977

3 FRANCISCO CÉSAR DA SILVA CORDEIRO 465.984.302-59 19/05/1976

4 FRANCISCO EDINEUDO SANTOS DA SILVA 741.530.052-15 28/05/1979

5 DANILO CORDEIRO DE SOUZA SANTOS 422.349.302-78 19/04/1977

6 PEDRO CARVALHO DO NASCIMENTO 642.451.872-04 06/10/1977

7 LEIVINHA ANDRADE DE OLIVEIRA 668.562.802-20 23/06/1978

8 JAMILTON DE ANDRADE TAVARES 322.339.062-68 09/04/1974

9 FABIO SAMPAIO DE ANDRADE 215.981.342-72 15/03/1966

10 JOSÉ ANDRÉ CARVALHOSA DE SOUSA 884.000.932-91 14/01/1986

11 EMILSON NUNES MOURA 609.297.152-68 22/03/1977

12 FRANCINILDO DE SOUZA CACAU 835.144.732-34 07/08/1985

13 JOSIMAR DA SILVA SERRA 217.017.502-44 19/08/1964

14 JESUS SILVA DOS SANTOS 183.206.432-87 06/03/1960

15 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO 391.261.452-00 06/09/1966

16 SIDNEI DE AZEVEDO SILVA 023.480.832-21 01/05/1993

17 NILSON DA SILVA GRAÇA 360.115.172-34 11/11/1973

18 MANOEL JOVINO ALVES DE FREITAS 360.292.542-00 21/04/1974

19 JAILSON ALVES DA SILVA 801.388.962-91 25/10/1984

20 DAVI DA SILVA CAVALCANTE 735.176.582-00 07/12/1981

21 FRANCISCO AFRÂNIO CHAVES DE MENDONÇA 966.169.112-68 09/07/1979

22 NONATO DA SILVA BRITO 916.460.572-87 17/08/1983

23 PEDRO CAMURÇA DA SILVA 412.137.002-30 03/08/1973

24 DOMINGOS DE BARROS PEREIRA 360.525.072-68 25/08/1968

25 MANOEL RODRIGUES MORAIS NETO 517.140.432-15 24/01/1982

14. FERREIRO/ARMADOR DE FERRAGEM

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 JUSCELINO BARBOSA SILVA 197.589.103-10 02/03/1961

2 MATIAS MAIA DA SILVA NETO 977.865.512-04 13/04/1983

15. LAVADOR

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 ALFREDO BITHS DERZE 787.827.672-20 22/01/1985

16. LUBRIFICADOR

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 JOSÉ ANTÔNIO TAVARES QUIROGA 308.045.662-91 03/05/1968

2 JOSE ARAUJO DA SILVA 308.317.682-15 02/11/1962

17. MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 CLOVIS GUEDES DA ROCHA 024.832.382-20 02/02/1955

2 JOSÉ CIDENIR FERREIRA BEZERRA 308.719.562-68 14/03/1957

3 REGINALDO FIRMINO DE OLIVERIA 657.507.302-63 06/06/1974

4 JEFERSON COSTA DANTAS 727.266.872-53 10/12/1983

18. MECÂNICO DE VEÍCULO LEVE

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 MARIVALDO FERREIRA DE LIMA 217.330.072-53 21/09/1968

19. MOTOBOY

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 THIAGO DA COSTA LEAL 086.485.217-77 28/11/1981

2 VALTEMIR ALENCAR DA SILVA JÚNIOR 025.410.202-60 17/10/1995

20. MOTORISTA DE CAMINHÃO ESPAGIDOR TOCO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 RAMIR NUNES DE SOUZA 017.706.562-19 23/03/1995

2 DANIEL GALDINO DE SOUZA 910.695.212-72 21/08/1986

21. MOTORISTA DE CAMINHÃO TOCO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 GECILEUDO ALENCAR FERREIRA 461.589.952-15 25/05/1975

2 JOSÉ ROBERTO PINTO DE LIMA 631.902.492-53 20/11/1971

3 JOSÉ ALCIONE BRASIL DA SILVA 521.209.702-97 16/09/1981

4 RENILDO LOPES DA SILVA 955.878.022-72 13/04/1989

5 GEOVANE CERQUEIRA TORRES 967.759.042-15 07/10/1990

22. MOTORISTA DE CARRETA

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 JOEL BENITO DOS SANTOS CUNHA 649.260.602-72 16/05/1979

23. MOTORISTA DE COMBOIO (MELOSA)

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 JOAO MARIA BEZERRA 216.015.342-72 29/07/1965

24. MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE CATEGORIA B

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO 164.584.512-53 31/03/1962

25. OPERADOR DE CAMINHÃO ESPAGIDOR

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 RAIMUNDO CAMPOS DA SILVA 881.028.582-49 29/03/1984

2 ANTONIO MESEZES ALVEZ 014.811.462-89 11/11/1992

26. OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 MARCO ANTONIO DE SENA PINHEIRO 517.968.482-04 02/02/1981

2 FRANCINALDO DE CARVALHO SALES 905.079.082-87 14/10/1987

27. OPERADOR DE MESA VIBRO ACABADORA

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 123.105.222-87 08/01/1961

28. OPERADOR DE MINI PÁ CARREGADEIRA

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 GIOVANI DO NASCIMENTO SILVA 948.076.202-15 08/01/1986

29. OPERADOR DE MOTONIVELADORA

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 CARLOS ANDRE FERREIRA DE BRITO 601.236.212-91 02/05/1977

2 RONALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE 630.850.032-15 22/05/1978

3 CARLOS DA SILVA DE SOUZA 648.954.162-91 14/02/1976

30. OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 ROBERTO DA SILVA BEZERRA 692.142.392-15 24/05/1982

2 JUSCELINO AGUIAR DE OLIVEIRA 690.257.702-15 13/02/1979

3 CRISTIANO VALE DE ANDRADE 946.764.612-91 12/11/1986

31. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 LUIZ ANTONIO CYPRIANO DOS SANTOS 583.437.332-15 11/07/1975

2 FRANCISCO ALVES DA SILVA 816.445.232-72 24/04/1985

3 FABIO GOMES DA SILVA 001.986.292-06 03/03/1988

32. OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR LISO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 ANTONIO CONCEICAO DE ALBUQUERQUE 560.492.852-68 18/04/1975

2 JUVENAL ROCHA DA SILVA 391.043.032-53 27/12/1968

3 ALTIVO CELIO OLIVEIRA NOGUEIRA 286.363.331-72 30/10/1961

4 ADENOR BARBOSA DE ARAUJO 790.015.052-87 11/09/1980

33. OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 JEAN SOLON BARBOSA 359.687.372-04 20/07/1972

2 GEANDSON DA SILVA COSTA 004.831.012-30 20/02/1990

34. OPERADOR DE ROLO PNEUMÁTICO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 ALCI DA SILVA ROCHA 614.048.452-91 11/09/1977

35. OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIMA 233.127.692-72 30/12/1958

2 CLEITON GAMA DA SILVA 795.759.352-68 15/12/1983

36. OPERADOR DE TPNEU AGRICOLA

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 PABLO ANDERSON BRAGA DE OLIVEIRA 829.869.752-91 01/06/1987

2 NEY VIANA DE FREITAS 694.072.402-82 15/09/1979

37. OPERADOR DE USINA DE ASFALTO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 FLAVIO LUIZ QUEIROZ DE ARAUJO 009.734.112-60 21/06/1993

38. OPERADOR DE VIBRO ACABADORA

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 LOURIVAL DE ARAÚJO LIMA 611.403.092-34 01/02/1978

2 JOSIMAR DE FREITAS DANTAS 654.789.832-68 18/04/1973

39. PEDREIRO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 SEBASTIAO DA SILVA DE ARAGAO 216.704.392-91 08/03/1960

2 VALDERLEY DO NASCIMENTO SILVA 774.114.982-20 22/04/1984

3 VIRGOLINO ALEIXO DA SILVA 617.889.292-68 19/03/1964

4 ROBERTO CARLOS DE FRANÇA NONATO 197.208.402-00 01/01/1967

5 JOSE CHAGAS DA SILVA 078.780.952-72 18/07/1952

6 EVANILSON CASTRO RAMOS 707.376.902-59 06/09/1982

40. PINTOR PREDIAL

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO 965.909.202-49 04/01/1988

41. SOLDADOR

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 JOÃO SIMÃO DA CUNHA 097.024.903-91 28/10/1952

42. TOPÓGRAFO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 GIOVANE PINHEIRO SANTOS 035.000.315-79 20/03/1986

43. AUXILIAR DE ABASTECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF DATA DE NASCIMENTO

1 HERNILTON DA CRUZ FROTA 701.944.592-68 10/08/1982

2 GEOVANE DE ALMEIDA CUNHA 974.414.142-53 06/07/1990

Rio Branco – Acre,14 de junho de 2023.

Registre, dê ciência e publique-se.

José Assis Benvindo

Diretor Presidente