Atento na previsão do tempo: saiba como fica o Acre esta semana

A Marinha do Brasil (MB) publicou a reabertura das inscrições para as vagas dos Concursos de Admissão ao Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM), com 23 vagas para diversos campos da engenharia, e ao Quadro Técnico da Marinha (CP-T), com 18 vagas para várias áreas, como Informática, Segurança do Tráfego Aquaviário e Direito. As inscrições acontecerão exclusivamente pelo site Ingresso na Marinha, até amanhã (14), às 23h59, com o pagamento da taxa de R$ 140,00 reais até esta quinta-feira (15).

Os concursos são voltados para candidatos de ambos os sexos, com nível superior. O edital também informa que os participantes precisam ser brasileiros natos e terem menos de 35 anos no dia 30 de junho de 2024.

Conheça as etapas para concorrer ao CEMA primeira fase conta com Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais, com 20 questões, e uma Redação, com duração de quatro horas. Na segunda fase, será aplicada uma Prova Escrita Discursiva de Conhecimentos Profissionais e uma Tradução de Texto, com duração total de 5 horas. Todos os candidatos inscritos realizarão a prova da primeira fase, entretanto, somente realizarão as provas da segunda fase, os candidatos aprovados com as maiores notas na Prova Objetiva, até o limite do número correspondente a 10 vezes o número de vagas previstas, considerando-se os empates na última posição. Já os Eventos Complementares são: Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, Prova de Títulos, Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos, Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração e o Período de Adaptação.

Conheça as etapas para concorrer ao CP-TO concurso será realizado por meio de prova objetiva, redação e prova discursiva para a área de Direito. Além disso, os aprovados nesta etapa serão convocados para os Eventos Complementares, compostos por Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, o Teste de Aptidão Física de Ingresso, a Avaliação Psicológica, a Verificação de Documentos, o Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração e a Prova de Título.

ServiçoSite: www.ingressonamarinha.mar.mil.brTaxa: R$ 140

Agência Marinha de Notícias

Fonte: Agência Marinha de Notícias

Acesse: https://www.marinha.mil.br/agenciadenoticias/

Relacionado