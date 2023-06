ZERADO mutirão acaba com filas de cirurgias em Tarauacá, Feijó e Jordão

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou, esta semana, mais um mutirão de cirurgias do Programa Opera Acre. Desta vez, 69 pacientes, que aguardavam em fila de espera para laqueaduras e cirurgias-gerais, foram beneficiados.

Os procedimentos foram realizados no Hospital Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá, e contemplou, também, pacientes de Feijó e do Jordão. De acordo com a chefe da Regulação de Cirurgias da Sesacre, Shirley Nascimento, com o mutirão, a fila reprimida para essas especialidades, nesses municípios, zerou.

“Vale ressaltar que, com esse mutirão, zeramos a fila reprimida aqui nesses municípios. E hoje, passamos a atender a demanda em tempo reduzido, ou seja, em menos de um mês o paciente faz a consulta e a cirurgia. A partir de agora nós ficaremos atendendo fila reduzida”, afirmou.

Laqueadura e o planejamento familiar

A laqueadura é um processo cirúrgico de esterilização para mulheres que têm certeza de que não desejam uma gravidez futura. O método é garantido por lei e faz parte do Planejamento Familiar, um serviço do governo federal, e que está disponível nas unidades básicas de saúde (UBS), em todo o país.

Nessa edição do Opera Acre, em Tarauacá, 14 mulheres realizaram procedimento que liga as trompas e impede o contato do espermatozoide com o óvulo. A paciente Adriana Oliveira, 28 anos, mãe de quatro filhos, comemorou a realização da tão sonhada e planejada laqueadura. “Estou feliz, e estou bem. Até que enfim chegou”, disse.

“Tenho sete filhos e um aborto. Essa cirurgia vai ser boa para mim, pois decidi não ter mais filhos. Estou me sentindo bem e feliz”, declarou a indígena, da etnia Kaxinawa, Francinete Kaxinawa, também beneficiada no mutirão.