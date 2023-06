Neste sábado, 10, o governador Gladson Cameli esteve no plantio experimental de milho localizado no Parque de Exposições de Rio Branco, no Segundo Distrito da capital. O espaço será uma das atrações da Expoacre 2023, a maior feira de negócios e entretenimento do estado.

Segundo o chefe do Poder Executivo, uma das novidades deste ano será a ampliação do funcionamento do Parque de Exposições durante o dia. “Queremos que o agronegócio tenha cada vez mais protagonismo na Expoacre. Além do fechamento de negócios, vamos ter a realização de cursos e palestras para os nossos produtores rurais”, explicou.

O secretário de Governo e coordenador da Expoacre, Alysson Bestene, acompanhou o governador durante a visita. Segundo o gestor, o objetivo do Estado e demais parceiros é realizar a maior feira de todos os tempos.

“Essa é uma determinação do governador Gladson Cameli e estamos empenhados em fazer uma grande Expoacre. Estamos preparando novidades que movimentarão o Parque de Exposições durante os nove dias e não tenho dúvida que será sucesso não só de público, mas também de negócios”, afirmou.