Friagem, ventania e chuva: temperatura cai a 11 graus no Acre a partir desta terça (13)

O boletim climático do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) aponta para a chegada de uma frente fria ao Acre a partir desta terça-feira, 13. O evento deverá mudar as temperaturas em todo o estado.

O órgão, que é ligado à Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), mapeou as informações baseadas na previsão feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas nos municípios devem oscilar entre a mínima de 11ºC e máxima de 31ºC e permanecer amenas até a sexta, 16.

Há ainda um alerta de chuva intensa com perigo potencial que vale até às 10h desta terça, 13. O aviso prevê chuvas de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h.

Estas chuvas podem cair com forte intensidade, especialmente nas cidades do oeste acreano. Esta frente fria traz mais um evento de friagem ao estado, que será de intensidade moderada.

Confira as temperaturas em todas as regiões:

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri as temperaturas oscilam entre 11°C e 31ºC.

Baixo Acre

Mínima de 16°C e máxima de 32ºC são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 13ºC e 31°C.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 12ºC e 30°C.

Vale do Tarauacá/Envira

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá a variação de temperatura fica entre a mínima de 12°C e a máxima de 30°C.