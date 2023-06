Está em fase de formalização a nova cooperativa do ramo trabalho e de serviços no Estado do Acre. Trata-se da cooperativa de profissionais da enfermagem “A Arte de Cuidar, que vai reunir enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e outros profissionais da saúde com o intuito de oferecer serviços de qualidade, com preço mais acessível.

Como pré-requisito para a constituição da cooperativa, os futuros membros iniciaram na quinta-feira, 8, um curso sobre os Fundamentos do Cooperativismo, ministrado por técnicos do Sistema OCB/Sescoop Acre, realizado na sede da instituição. A capacitação, terá continuidade nos próximos dias.

O enfermeiro Magdiel Moura, que está na liderança no processo de constituição da cooperativa, explica que a ideia do coletivo é apresentar novas ideias e soluções para o mercado de trabalho, além de oferecer melhor atendimento aos pacientes por meio da cooperativa.

“Queremos oferecer um cuidado diferenciado no atendimento aos pacientes, sobretudo mais humanizado e com preço justo, por isso surgiu a ideia de criarmos a cooperativa, aproveito para agradecer toda assessoria técnica e apoio que estamos recebendo do Sistema OCB/Sescoop Acre”, declarou.

Inovação

O presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha, que também é técnico da Secretaria de Estado de Agricultura, destaca a importância da iniciativa e o caráter inovador que essa cooperativa traz para o estado do Acre.

“Recebemos com muita satisfação a demanda desse coletivo de profissionais trazida até nossa instituição para apoiarmos na formalização de uma cooperativa de profissionais da enfermagem, destaco o caráter inovador da iniciativa, que já existe em outros estados, e é referência na prestação desse tipo de serviço. Estamos prestando todo apoio técnico, tirando dúvidas sobre legislação e gestão de uma cooperativa desse ramo, neste sentido, trouxermos a participação de quem tem expertise na área, a experiência da Cooperativa de Trabalho e de Serviços de Enfermagem do Rio Grande do Norte – COOPERN do Rio Grande do Norte, a quem já quero agradecer pela disponibilidade em nos ajudar”, disse.

A enfermeira do Hospital do Rim, Daiane Pontes, ressalta a importância do curso, uma vez que serve para esclarecer dúvidas sobre o cooperativismo, além de auxiliar o grupo no sonho de criação da primeira cooperativa de enfermeiros do estado do Acre.

“Nossa intenção é oferecer serviços de qualidade para as empresas, profissionais qualificados e um novo formato e organização de trabalho, eu desejo que essa nossa cooperativa dê muito certo”, comentou.

O primeiro dia de curso contou com a participação do especialista na área, presidente da Cooperativa de Trabalho e de Serviços de Enfermagem do Rio Grande do Norte – COOPERN, Marcelo Bessa, que compartilhou a experiência que adquiriu nessa área desde 2009, quando a cooperativa foi criada.

Texto e fotos: Andréia Oliveira e Bruna Rosa.