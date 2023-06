Saiu o resultado preliminar dos selecionados ao Mais Médicos

OMinistério da Saúde publicou, nesta sexta-feira (9), o resultado preliminar da escolha das vagas dos profissionais com inscrição validada no Programa Mais Médicos. Ao todo, a pasta designou 5.970 vagas, distribuídas em quase dois mil municípios, com o objetivo de atender os vazios assistenciais e as regiões com maior índice de vulnerabilidade do país.

Para ter acesso, basta que o candidato acesse o link: http://maismedicos.gov.br/resultados e verifique se foi contemplado.

O programa alcançou, neste 28º ciclo, o número recorde de inscrições, com mais de 34 mil profissionais cadastrados. Sendo que, deste total, 27,4 mil indicaram um local para atuação. No resultado preliminar, 84,7% dos alocados são médicos brasileiros formados no país, enquanto 15,3% são médicos do perfil 2, ou seja, brasileiros com habilitação de atuação em medicina do exterior.

A próxima fase, conforme previsto no cronograma, é o prazo para interposição de recursos entre esta sexta-feira (9) e a próxima segunda-feira (12). O recurso deve ser apresentado através do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), mesma plataforma em que os médicos realizaram as inscrições, com acesso pelo endereço eletrônico: https://maismedicos.saude.gov.br.

Após o período de avaliação das interposições dos candidatos, o Ministério da Saúde publicará, em 15 de junho, o resultado final dos selecionados e dos locais de atuação. Vale lembrar que para a classificação dos médicos, o programa leva em conta critérios como Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade, concluída e reconhecida; Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade, conferido pela Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade (SBMFC) e Especialização em Saúde da Família ofertada pelo Sistema de Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), entre outros.

Confirmação das vagas

O próximo passo para o candidato contemplado garantir a sua vaga é confirmar o interesse na atuação do programa, entre 16 e 22 de junho, no mesmo site de inscrição do Mais Médicos. Com um prazo estendido, excepcionalmente, aos médicos que ainda estão em processo de emissão do CRM, que terão até o dia 30 deste mês.

Confira o passo a passo:

– Acesse o site do Mais Médicos e a plataforma SGP;

– Informe os dados bancários de conta corrente de sua titularidade no Banco do Brasil;

– Preencha o número do Programa de Integração Social (PIS);

– Imprima duas vias do Termo de Adesão e Compromisso disponibilizado no sistema SGP, conforme anexo I do edital; e

– Preencha e assine o Termo de Adesão e apresentar ao Gestor do Município.

Importante destacar que esta é uma etapa imprescindível da seleção e, caso o candidato não confirme o interesse na vaga e local designado para alocação, ele será excluído do chamamento.

Por fim, depois de apresentar os documentos, a expectativa é que até o fim deste mês os médicos comecem a atuar no Programa, garantindo reforço e atenção à saúde de quem mais precisa.

