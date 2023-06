Ao menos 82,1% dos rio-branquenses devem presentear no Dia dos Namorados, celebrado na próxima segunda-feira, 12. Para tanto, 26,4% desejam mais promoções do comércio e, 24,9%, têm perspectivas sobre descontos anunciados, além dos 25,4%, que observam previamente as novidades e; 23,4%, os preços. A pesquisa, realizada no último dia 2, pela Fecomércio-AC e pelo Data Control, junto a 201 pessoas com faixas etárias acima de 16 anos e potencial de consumo doméstico, tem por objetivo disponibilizar informações pertinentes quanto às perspectivas de compra e venda para a data.

O estudo observa, ainda, que 75,6% da população pesquisa antes de comprar, enquanto outra parcela, de 24,4%, não demonstra essa preocupação. Além disso, dentre os produtos apontados como desejo para presentes do Dia dos Namorados, a “roupa” se apresenta como a preferência de 36,8% da população de Rio Branco; perfumes são desejados por 25,4%, seguidos por calçados (11,4%), chocolates (8%), acessórios (6,5%) e flores (4%). Outros 7,9% têm preferências diversas.

No que diz respeito ao uso de “redes sociais” para pesquisa de compras do próximo Dia dos Namorados, 51,7% da população afirma sobre a utilização desse meio, em contrapartida, 48,3% não demonstram esse costume. Quanto ao controle de gastos para a data do Dia dos namorados, 69,7% da população admite se preocupar.

Ainda conforme a pesquisa, 34,8% da população pretende realizar gastos de até R$100; 37,3% entre R$100 a R$200. Assim, 72,1% devem realizar gastos de até R$200; outros 15,4% devem gastar entre R$200 e R$400, e 8,5%, acima de R$400. Outros 4,0% não se manifestam a respeito.

Em relação à local para as compras do Dia dos Namorados, 62,2% da população sinaliza preferência para o comércio do centro da cidade e 30,3%, para shoppings. Outra parcela, de 5%, em comércio de bairros e 2,5%, em outros locais. Além disso, dentre a população compradora, 93,5% deve retirar o bem ou serviço comprado na própria loja para entrega pessoal à pessoa homenageada. Porém outra parcela da população (6,0%) deve preferir lojas com serviços de entrega.

A PESQUISA:

PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Dos 201 entrevistados, 53,2% são do sexo feminino e 46,8% do masculino. Desses, 16,4% são da faixa etária de 16 a 24 anos, 22,9% de 25 a 34 anos, 23,9% de 35 a 44 anos, 23,4% de 45 a 59 anos e 13,4% com 60 anos ou mais.

Escolaridade:

Dos entrevistados, 68,6% têm níveis de estudos concluídos no ensino fundamental (12,9%), médio (45,3%) e superior (10,4%). Por outro lado, 31,3% têm estudos “a concluir”, no ensino fundamental (11,4%), no ensino médio (11,9%) e no ensino superior (8,0%).

1.2. Renda média mensal:

Quanto à renda média da população pesquisada, 35,3% afirmam valores de até R$1,320,00 e 46,3%, entre R$1.321,00 a R$2.640,00. Assim, 81,6% têm renda média mensal de até R$2.640,00. Existe a parcela de 11,9% com renda entre R$2.641,00 a R$5.280,00 e 6,5% com renda acima de R$5.280,00.