Durante os dias 28, 29 e 30 de junho será realizado o Fórum Estadual da Undime do Acre. O evento antecede a realização do 19º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que irá acontecer em agosto em Cuiabá/MT, quando será realizada a eleição para os cargos presidência, diretoria executiva e do conselho fiscal para a gestão 2023/2025. Tal qual ocorrerá em âmbito nacional, também haverá eleição para escolher novos representantes estaduais para o próximo biênio.

O Fórum Estadual da Undime terá como tema: “Municipalização: desafios e avanços na educação acreana”. O evento desponta como uma oportunidade extremamente importante para capacitação, troca de experiências e debates que envolvem as políticas educacionais.

Ao longo dos três dias de Fórum, serão discutidas temáticas relacionadas à municipalização; o uso de dados no aperfeiçoamento das políticas públicas de educação; recomposição da aprendizagem voltada para o Ensino Fundamental; Plano de Ações Articuladas (PAR) e transporte escolar; o princípio da gestão democrática da escola básica no estado do Acre na consecução dos Planos Municipais de Educação e nas normativas legais próprias; novo Fundeb; desafios, políticas e perspectivas da Educação Infantil no contexto atual, entre outros.

O Fórum da Undime representa momentos de formação para Dirigentes Municipais de Educação (DME) e equipes técnicas das secretarias. Além de Dirigentes, podem participar técnicos das secretarias de educação, assessores, coordenadores, diretores e demais envolvidos no processo educacional para construção de uma educação igualitária e de equidade para todos.

A seccional da Undime no Acre está encaminhando o link de inscrição do Fórum diretamente aos municípios do estado. Para mais informações, o contato é: [email protected].