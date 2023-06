Os quatro advogados do governador Gladson Cameli -Ticiano Figueiredo, Pedro Velloso, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Telson Ferreira estão muito desconfiados com supostos vazamentos de informações sigilosas relacionadas à Operação Ptolomeu. “Tem objetivos escusos”, dizem.

Eles emitiram nota sobre os desdobramentos do processo no Superior Tribunal de Justiça. Veja:

NOTA DE DEFESA DO GOVERNADOR GLADSON CAMELI

O governador Gladson Cameli recebeu com humildade a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, na última quarta-feira, autorizou o reencontro dele com o pai, Eládio Cameli, com quem estava proibido de se comunicar há três meses. Para o governador, poder rever o pai é uma alegria imensa.

A defesa lamenta, no entanto, o vazamento sistemático de informações sigilosas que, ao que tudo indica, tem objetivos escusos.

Ticiano Figueiredo

Pedro Velloso

Tarcísio Vieira de Carvalho Neto

Telson Ferreira

Advogados do governador Gladson Cameli