CUIDANDO DOS OLHOS mais de 1,2 mil consultas oftalmológicas no Juruá em dois dias

Priorizando e investindo na saúde e no bem-estar dos acreanos, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou de 6 a 8 de junho, um mutirão de consultas oftalmológicas em municípios do Juruá, atendendo mais de 1.220 pacientes.

Governo realiza mutirão de atendimentos oftalmológicos em Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Foto: Pablo Azevedo/Secom.

Com o mutirão, 681 moradores de Mâncio Lima e 542 moradores de Rodrigues Alves receberam atendimento geral de oftalmologia totalmente gratuito. Além disso, houve diminuição na fila de espera do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), com o atendimento de pacientes que aguardavam nessa fila.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, explica que a ação é uma das metas do plano de governo do governador Gladson Cameli. “Visamos levar assistencialismo especializado a todos os cantos do estado, assim como diminuir as filas de cirurgias eletivas e ofertar exames de alta complexidade. O ato visa efetivar um trabalho de forma regionalizado, humanizando os serviços de Saúde à população”, destacou.

Josiel Mendonça, que recebeu atendimento, destacou a importância desse momento. “Um atendimento gratuito que muitos não têm condições de arcar financeiramente. A gente agradece por essa oportunidade que estão dando a nós de Mâncio Lima”, disse.

A médica Oftalmologista Aline Martins expressou a experiência em atuar no mutirão. “Estar com essas pessoas que careciam de atendimento oftalmológico e poder contribuir com a saúde delas é motivo de alegria para mim e para toda a equipe”, destacou

O médico oftalmologista e deputado Federal Eduardo Velloso, que esteve envolvido na ação, destacou a importância do mutirão. “A população do Juruá é carente desse seguimento médico, por isso estamos fazendo esse primeiro atendimento médico em forma de multirão. Agradeço ao nosso secretário de Saúde Pedro Pascoal, ao nosso governador Gladson Cameli e a toda equipe envolvida”, explanou.

A deputada estadual Maria Antonia expressou sobre a união de forças para que esse multirão ocorresse. “Esse é um momento muito especial e de alegria. Fizemos essa indicação à Sesacre e fomos atendidos. Esse ação acontece após uma união de forças nossa, junto ao deputado federal Eduardo Velloso e ao governo do Estado”, citou.