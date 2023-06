TUDO PRONTO Arraial Cultural acontece na Arena da Floresta com quadrilhas, muita comida típica e animação

O tradicional Arraial Cultural será realizado no Quadrilhódromo, no estacionamento do Arena da Floresta, no período de 28 de junho a 2 de julho, das 17h às 23h, com atrações musicais, apresentação de quadrilhas, comidas típicas, brincadeiras e muita animação. O governo do Acre fará o lançamento oficial da programação do Arraial Cultural no próximo dia 20, no Casarão.

Para alinhar as ações e garantir o conforto e a segurança da população durante os dias da festa junina, que é organizada pela Fundação Elias Mansour (FEM), foi realizada na quarta-feira, 7, reunião na Casa Civil com dirigentes de órgãos parceiros do evento. Participaram gestores da Casa Civil, Secretaria de Comunicação (Secom), Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Sete), Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Samu, Detran, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

As parcerias, segundo o presidente da FEM, Minoru Kinpara, são fundamentais para o sucesso do Arraial Cultural, que já faz parte do calendário do Estado.

“Estamos apoiando os arraiais nos bairros Manoel Julião e Cidade Nova, porque é importante reforçar as iniciativas das comunidades. Para atender às expectativas do grande público, vamos concentrar nossos esforços na festa que será realizada no estacionamento do Arena da Floresta”, assinalou Kinpara.

A estrutura montada vai abrigar uma variedade de opções de entretenimento, como a Arena dos Folguedos, a Barraca das Tradições, a Casa da Farinha, o Quintal dos Quitutes e o Palco Saudade do Seringal, que dará espaço para as apresentações dos artistas locais durante os sete dias de festa.

Os concursos de quadrilhas são o ponto alto do Arraial Cultural que, nesta edição, terá a participação de 14 quadrilhas, da capital e do interior. No primeiro dia serão as categorias Casal Caipira, Casal Caipira Mirim e Rainha da Diversidade Caipira. A partir do segundo dia começa a competição do concurso estadual de quadrilhas. O grupo vencedor irá representar o Acre em festival nacional no Pará, ainda em 2023.

O envolvimento de toda estrutura do governo estadual na organização do evento vai da criação da identidade visual à escolha dos trabalhadores que irão ocupar as barracas de comidas e de brinquedos infantis, além de priorizar a mobilidade, a legislação ambiental e a segurança pública.

“É um esforço conjunto que o governo realiza com o objetivo de proporcionar uma oportunidade aos pequenos empreendedores e, principalmente, um momento de lazer cultural para a população”, disse Ítalo Medeiros, da Casa Civil.