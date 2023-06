Petrobras ilumina prédios no Rio em homenagem ao Orgulho LGBTQIA+’

Os edifícios da Petrobras no Rio de Janeiro receberão, ao longo deste mês, iluminação especial em homenagem ao Orgulho LGBTQIA+. A sede da empresa, localizada no centro da cidade, apresenta efeitos luminosos coloridos desde a sexta-feira (2). Os efeitos são acionados no início da noite.

“Temos orgulho de ser quem somos. E temos mais orgulho ainda em sermos uma Petrobras para todas, todos e todes”, escreveu nas redes sociais o presidente da companhia, Jean Paul Prates.

O Dia do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado em 28 de junho. Com a iluminação da sede, a Petrobras repete iniciativa de 2018, quando o edifício também ganhou os efeitos coloridos. Entre 2019 e 2022, nenhuma campanha desse tipo foi realizada.

De acordo com a Petrobras, as cores do arco-íris iluminarão mais dez unidades da empresa em outras cidades, entre as quais, Santos e Brasília, além da Refinaria de Paulínia, em São Paulo, e da plataforma P-69 localizada na Bacia de Santos.

Em nota, a estatal destacou medidas que adota em favor da diversidade, como a extensão dos benefícios dos planos de saúde e previdenciário para casais homoafetivos. A medida começou a valer em 2007. “Além disso, desde 2018, a companhia possibilita o uso do nome social para empregados(as) trans”, destaca o texto.