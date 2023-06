O Superior Tribunal Justiça(STJ) autorizou o governador Gladson Cameli a manter contato com o pai, o empresário Eladio Cameli. Os dois estavam sem se comunicar há três meses por conta de medidas restritivas estabelecidas na terceira fase da Operação Ptolomeu.

O STJ autorizou o retorno da convivência familiar a pedido da defesa do governador. Na tribuna da Corte Especial a advogada Nina Nery argumentou que impedir o contato entre pai e filho por três meses era uma medida excessiva, com forte impacto sobre a família.

Eládio, o pai do governador, tem 70 anos de idade e está com a saúde debilitada.Segundo interlocutores , ele estava sofrendo muito com a impossibilidade de falar com os filhos. O clima ficou ainda mais pesado depois no último mês, quando o governador e o irmão não puderam comparecer a tradicional reunião da família no Dia das Mães. Oriundo de uma família de imigrantes, Eládio tem uma relação muito forte com os filhos e os irmãos.

As investigações estão em curso há dois anos. Segundo a advogada, nada justificaria a proibição de que um pai permaneça meses sem falar com os filhos.