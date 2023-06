Petecão vê BR 364 como prioridade em obras públicas no Acre

Em visita à Aleac, o senador Sergio Petecão disse nesta quarta-feira (7) que a Assembleia Legislativa do Acre foi um grande aprendizado em sua vida e que a sua presença na Casa do Povo serve para manifestar apoio ao trabalho dos deputados.

Ele defendeu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, uma das pessoas mais procuradas na COP e que no momento tem na agricultura tem o ministro Fávaro que é um amigo e integrante do PSD -uma possibilidade de parceria para a agricultura familiar do Acre.

Sobre as rodovias, uma das pautas fundamentais é a reconstrução da BR364 de Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

O senador também comentou a situação dos temporários do ISE e Iapen. “Não podemos jogar 340 pais de famílias na rua da noite para o dia”, disse. “Estamos vendo como fazer e temos um tempo para dialogar com outros ministros. Estou junto nessa causa”, disse.