O governador Gladson Cameli efetivou nesta quarta-feira, 7, os secretários de Obras, Ítalo Lopes, e de Fazenda, José Amarísio Freitas de Souza. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial.

Cameli também fez mudanças também na Casa Militar, que passa a ser conduzida pelo major da Polícia Militar Silvio Araújo da Silva.

No mesmo diário consta a prorrogação da interinidade de dois assessores diretos do governo.

No Deracre, foi prorrogado o decreto que designou o engenheiro Sócrates Guimarães como interino da pasta.

A mesma prorrogação foi mantida na Secretaria de Relações Federativas, a antiga representação do Acre em Brasília, que continua sendo conduzida, neste período, pela servidora Rosângela Bardales.

Quem são os novos secretários

José Amarísio Freitas de Souza

Nascido em Cruzeiro do Sul, é formado em ciências contábeis, especialista em gestão empresarial, auditoria e perícia contábil, com MBA em gestão pública com ênfase em controle externo, também auditor de controle externo do Tribunal de Contas Estado do Acre (TCE/AC) de carreira. Foi analista no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), professor acadêmico e de pós-graduação, bem como exerceu a função de secretário adjunto do Tesouro Estadual por duas vezes (2020 e 2023) e secretário de Estado Fazenda em 2021, 2022 e 2023.

Ítalo Lopes

Engenheiro civil graduado pela Universidade Federal do Acre, especialista em auditoria, avaliações e perícias de engenharia pelo Ipog, e em gestão, governança e setor público pela PUC-RS. Já atuou como diretor de obras e ocupou a presidência do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre). Também é conselheiro do Crea/AC, e atuou como professor universitário e coordenador do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Uninorte.

Major PM Silvio Araújo da Silva

Biólogo formado pela Universidade Federal do Acre, ingressou na Polícia Militar em 2005, onde frequentou o Curso de Formação de Oficiais (CFO), sendo formado oficial combatente da Polícia Militar em 2007. Atuou como subcomandante em várias organizações policiais militares do interior do estado, mais precisamente na região do Alto Acre. Comandou a Companhia de Polícia Militar em Xapuri por três anos e meio. Atuou, ainda, por um breve tempo, como comandante do Batalhão de Polícia Militar em Senador Guiomard. Na capital do estado, foi subcomandante do então 5º Batalhão de Polícia Militar, hoje 3º BPM. Em 2019 foi convidado para ser agregado à Casa Militar, onde atuou como subchefe do órgão.