Uma grande e crescente camada de espuma branca toma conta de parte do Igarapé Fundo, que pertence à Bacia Hidrográfica do Igarapé São Francisco, em Rio Branco.

São sinais da poluição que o riacho vem sofrendo há anos.

O fenômeno chamou a atenção de internautas. “Cada dia mais tomado por esta espuma branca. Triste o que acontece com nossos rios…”, lamentou o cineasta Sérgio Carvalho.

