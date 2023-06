O deputado Chico Viga disse nesta terça-feira (6) que hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho e no começo do mandato passada ele prometeu apresentar PLs relativa à essa questão. Ele pediu desarquivamento de PL aquivado no ano passado sobre o teste do pezinho ampliado no Acre.

Ele pediu que o governo do Acre cobre a União, pois já existe uma lei federal e reapresentou PL determinando que as unidades orientem sobre esse exame no Estado. “Quando não é feito a criança fica sofrendo a vida toda”, disse.

