SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS Juruá vê doenças avançarem e amplia atenção nas unidades de saúde

Com a abertura de leitos nas unidades de assistência do Juruá, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) atua na intervenção de casos de síndromes respiratórias, e com a intenção de intensificar os cuidados, representantes da Secretaria de Saúde visitaram nesta segunda-feira, 5, o Hospital Regional, em Cruzeiro do Sul.

Atualmente, foram abertos 7 leitos pediátricos no Hospital Regional. Além disso, para reforçar as ações e planejamentos, os gestores têm direcionado algumas capacitações para os profissionais que estão nas unidades de referência.

“A Sesacre veio acompanhar a situação das síndromes respiratórias na região do Juruá. Assim, o Estado já se antecipou com a abertura de 7 leitos, totalizando 27 da área de pediatria, além de realizar capacitações de manejo clínico para síndromes respiratórias em crianças”, destacou a secretária adjunta de Assistência de Saúde da pasta, Ana Cristina Silva.O intuito da Saúde é fortalecer as práticas de assistência no Juruá, principalmente para o público de crianças e idosos, sobretudo os que possuem comorbidades.

A gestora Ana Cristina Silva ainda explica que: “O protocolo de intervenção para o tratamento de crianças com síndromes respiratórias está sendo aplicado pelo pediatra e isso vem melhorando muito o quadro das crianças em pouco tempo”.

O governo do Acre continua promovendo ações para melhorar a vida dos acreanos, e o alerta e as campanhas de vacinação são atitudes e intervenções da Saúde para preservar a vida da população.