Forças de Segurança realizam a Operação Rapta, desencadeada pela Polícia Civil do Acre, que objetivo cumprir 35 ordens judiciais em cidades do Acre e do Amazonas.

Até às 8h 20 pessoas já foram presas e foram apreendidos entorpecentes

Foram presas pessoas em Rio Branco, Tarauacá, Porto Acre e Manaus. A operação contou com a participação de mais de cinquenta policiais.