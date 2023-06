Deracre proíbe fluxo de pessoas na pista de avião em Xapuri

Está proibida a permanência e movimentação de pessoas na pista de aviação de Xapuri. governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), diz que se baseia no regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para garantir a segurança aeroportuária do aeródromo de Xapuri.

O Deracre esclarece que o uso da pista de pouso para fins recreativos, como caminhada, representa um elevado risco à segurança operacional do aeródromo.

“Caso haja um acidente aeronáutico derivado de uma incursão em pista, suas consequências tendem a ser catastróficas, com graves ferimentos ou perda de vidas humanas, face à alta velocidade das aeronaves quando trafegando no local”, alerta o órgão.