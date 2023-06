Convênio entre Governo e Sebrae potencializa programação da Expoacre 2023

Com o objetivo de estruturar um ambiente favorável para as micro e pequenas empresas acreanas e de forma a contribuir com o desenvolvimento de negócios no estado, o governo do Acre e o Sebrae assinaram nesta segunda-feira, 5, em Rio Branco, um convênio para a realização da Expoacre 2023. A feira será realizada na capital, de 29 de julho a 6 de agosto.

“Este ano teremos um diferencial na Expoacre 2023. Nosso foco principal serão os negócios, o agronegócio. Será um grande evento para aquecer a nossa economia e gerar emprego e renda”, enfatizou Cameli.

O convênio n° 001/2023 foi assinado pelo governador Gladson Cameli, o secretário de governo e coordenador do evento, Alysson Bestene; o presidente do Sebrae, Assuero Veronez; e o superintendente, Marcos Lameira.

“Essa parceria é muito importante para a realização da Expoacre 2023. Com essa iniciativa iremos inserir tecnologia no nosso evento e investir nos nossos micro e pequenos empreendedores”, ressaltou Bestene.

A finalidade é a realização de ações que promovam o acesso a novos mercados, à inovação, à tecnologia e à melhoria dos processos de gestão, fortalecendo a cultura empreendedora e promovendo a inclusão social.

“Temos a possibilidade de ampliar nosso atendimento e nosso trabalho com os pequenos negócios. A Expoacre vai proporcionar boas condições aos nossos empreendedores, para que eles possam comercializar seus produtos”, disse Lameira.

O secretário de Agricultura, José Luís Tchê, apresentou o formato para este ano, como o horário que serão realizadas as atividades voltadas ao agronegócio. “Faremos uma feira voltada ao fechamento de negócios. Teremos programações durante o dia para a realização de cursos e palestras para os produtores. Na área de equipamentos, traremos expositores de Santa Catarina para apresentarem seus produtos”, detalhou Tchê.