O deputado Pablo Bregense tratou nesta terça-feira (6) do PL que regulamenta e institui como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio do Acre a cavalgada da Expoacre.

“Esperamos que seja aprovado pois é uma das festas mais tradicionais”, disse. A lei acabaria com série de questões que às vezes travam o evento.

“Na medida em que exista preocupação econômica aos poucos deixará de ser onerosa”, disse, pedindo metas a serem cumpridas na exposição.

Ele defendeu a economia promovida pelo pequeno agricultor e os produtos do Acre.

