A lei precisa ser cumprida por todos e é nosso dever salvar vidas!

Ainda sobre o ocorrido na noite de sábado no Bar Recanto, é necessário que seja elucidado que a Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria de Infraestrutura, Estrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e da Secretaria de Meio Ambiente (Semeia), cumpriu seu papel no cuidado com a população.

Em 27 de Janeiro de 2013, aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a que foi considerada a maior tragédia dos últimos 50 anos à época, o incêndio na Boate Kiss, que matou 242 pessoas por asfixia e deixou mais de 600 feridas. A gestão do prefeito Tião Bocalom já mostrou que sua prioridade é cuidar das pessoas, principalmente no que se refere à vida, à segurança e à dignidade.

Exemplo disso foi o atendimento oferecido à população em duas enchentes, este ano reforçando o cuidado com a ajuda para a compra de móveis e eletrodomésticos perdidos para auxiliar no recomeço dos pequenos empreendedores dos bairros alagados.

É inadmissível que queiram fazer politicagem e envolver o nome do prefeito, de forma irresponsável, tentando difamá-lo junto à população por causa da medida correta e legal tomada pelos órgãos municipais que têm o dever de fiscalizar.

Como já foi esclarecido em nota, os dirigentes do bar citado foram orientados a corrigir os erros, não só os relacionados à poluição sonora, mas também à segurança, no que diz respeito ao certificado expedido pelo do Corpo de Bombeiros para que o estabelecimento estivesse em condição de uso como bar. Em seguida, foi expedida a notificação e depois o auto de infração, quando foi aplicada multa por não terem sido sanados os apontamentos já feitos e repetidos.

Portanto, uma pessoa que tem interesses políticos, defensor de posicionamento radical e que não cumpre suas obrigações empresariais não tem autoridade instigar outras pessoas a prejudicarem a imagem de um homem trabalhador, honesto e que cuida bem da máquina pública, de Rio Branco e de seu povo.

Por Aílton Oliveira