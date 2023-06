O Ministério Público do Acre divulgou, nesta sexta-feira (02), o resultado final do concurso público, após o período de recursos, para o provimento de vagas no cargo de promotor de Justiça substituto.

O resultado foi homologado na quinta-feira (1º) pelo procurador-geral de Justiça e presidente da Comissão de Concurso, Danilo Lovisaro do Nascimento.

O certame, executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe), foi iniciado em janeiro de 2022, com a publicação do edital de abertura, e contou com a participação de 1.015 inscritos.

Os candidatos aprovados passaram por diversas etapas, que incluíram prova preambular, provas discursivas, prova oral, prova de tribuna e avaliação de títulos.

Serão preenchidas 10 vagas, com duas reservadas para candidatos negros e uma para candidatos com deficiência.

O resultado está disponível no seguinte endereço: https://www.cebraspe.org.br/concursos/mpe_ac_22_promotor