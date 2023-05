Em maio de 2010, na Rua Seis de Agosto, n° 12, do município de Xapuri, a Organização em Centros de Atendimento (OCA) foi inaugurada, sendo a primeira unidade a ser implantada pelo governo do Estado, e neste sábado, 27, comemora seus treze anos.

Desde a sua inauguração, a OCA Xapuri tem o propósito de progredir com a gestão pública, garantindo acolhimento humanizado e prestação de serviços de qualidade ao cidadão.

E tratando-se de deixar a população satisfeita com a qualidade dos serviços, a OCA Xapuri está sempre alcançando números surpreendentes. Ano passado, a porcentagem foi de 100% no índice de satisfação ao cidadão. Atualmente, a unidade xapuriense conta com oito órgãos parceiros que são: Junta de Serviço Militar (JSM), Sistema Nacional de Emprego (Sine), Divisão de Registro Escolar (Dire), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) e Instituto de Identificação.

A Central de Xapuri chega a realizar uma média de 200 atendimentos diários. Só este ano a unidade já realizou mais de 14 mil atendimentos e possui um total de 694.108 atendimentos desde a sua inauguração.

Além dos números positivos e da celeridade e eficiência nos serviços, a Central também chama a atenção em sua arquitetura, por ser um prédio histórico e possuir uma estrutura mais rústica.

Em 2022, a unidade foi revitalizada pela primeira vez. Com investimentos de mais de R$ 600 mil, a grande obra foi bastante cuidadosa, pois manteve os detalhes históricos e também entregou um espaço modernizado e confortável para a população.

Para a cidadã Edileuza Caetano, o atendimento da OCA Xapuri tem sido além do esperado, já que os agentes públicos procuram tirar todas as dúvidas dos cidadãos, para que eles saiam da Central com soluções.

“Eu vim fazer minha identidade aqui na OCA, mas tive alguns problemas com minhas documentações. A atendente não me deixou ir embora sem resolver o que precisava, me auxiliou com os documentos e ainda consegui fazer minha identidade no mesmo dia. Todos são muito educados e prestativos”, afirma.

A Diretoria OCA realiza capacitações continuadas, tanto para qualificar, cada vez mais, os agentes públicos, quanto para manter em alinhamento o bom atendimento em todas as centrais. A OCA Xapuri conta com 23 agentes.

“Nossos agentes estão de parabéns também, merecem toda a valorização pelo trabalho de excelência que desenvolvem. Os números e a satisfação do cidadão transmitem o trabalho dedicado e de qualidade que nossos servidores entregam”, parabeniza o secretário de Estado de Administração do Acre (Sead), Paulo Roberto Correia.

Comemoração dos treze anos da OCA Xapuri

Este ano a comemoração foi diferente. Mesmo com a data da celebração dos 13 anos sendo no final de semana, os agentes não deixaram a data passar despercebida.

A OCA Xapuri comemorou seu aniversário na sexta-feira, 26, durante o horário de funcionamento, das 7h30 às 13h30, junto com os cidadãos que iam até a Central. A unidade contou com ornamentação, bolo, salgadinhos e refrigerante.

Para a diretora da OCA, Francisca Brito, a população de Xapuri, desta vez, foi protagonista na comemoração. “Queríamos comemorar treze anos com quem está diariamente com a gente e faz sempre questão de reconhecer e valorizar nosso serviço: os cidadãos”, afirma.