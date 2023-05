Atrasos e ausências irritam Samir Bestene na Câmara de Rio Branco

O vereador Samir Bestene (PP) fez uso da Tribuna na Câmara Municipal de Rio Branco, na manhã de quarta-feira, 25, cobrando as devidas providencias quanto a atrasos e a falta de quórum parlamento.

“É uma vergonha para essa casa, somos representantes do povo e temos que está contando quantos vereadores estão presentes, se tem coro para seguir com a tribuna, á todos que estão assistindo olhem para os seus representantes, olhem para os seus vereadores. Quero fazer uma reclamação quanto ao horário que se deve iniciar a sessão que não está sendo respeitado, que seja visto pela mesa diretora e cobrado dos vereadores. Fomos eleitos pra isso e espero que possamos contar com a presença com o coro quase completo e no horário certo”.

Ainda em sua fala, o vereador faz alusão ao Dia da Indústria comemorado no dia de hoje (25).

“Hoje se comemora o dia da indústria, e é tristeza nossa indústria ainda tentando se fortalecer. Sabemos que precisamos do apoio do poder publico para o fortalecimento do setor industrial. Nossa Região é rica, mas a nossa população padece porque temos leis ambientais muito duras que injeção o fortalecimento e crescimento do setor privado. “Emprego é comida na mesa”, mas pra fortalecer o emprego o setor privado tem que fazer parte. Precisamos urgentemente desse desenvolvimento, é assim que vamos ter um estado grande, um estado que gere oportunidade”.

O parlamentar finaliza fazendo um requerimento em alusão ao Dia da Indústria.