Um dia de lazer e festa na Cidade do Povo:as crianças adoraram

Em alusão ao mês do Dia das Mães e em comemoração ao 9º aniversário da Cidade do Povo, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), visando atender a comunidade pelo programa Acre pela Vida, promoveu na manhã deste sábado, 27, uma ação de cidadania no Centro Comunitário do bairro.

O evento, que teve início às 8h, tinha o objetivo prestar serviços à comunidade em geral, comemorar os nove anos do bairro e homenagear as mamães em razão do Mês das Mães, comemorado no segundo domingo de maio.

O coordenador do Acre pela Vida, coronel Atahualpa Batista Ribera, explica que essa é mais uma ação do programa que visa atender os bairros. “O Acre pela Vida tem o objetivo de fazer uma prevenção primária com crianças e adolescentes através de ações culturais, que como essa trás o esporte e a música”, destaca Atahualpa.

A miss Acre infantil, Louise Mikaelli, de apenas 11 anos, destaca que se sente orgulhosa de morar na comunidade, “Tenho muito amor pela Cidade do Povo, aqui tem capoeira, axé, tem esporte, tem cultura. Eu fico muito feliz quando tem eventos como esse, onde podemos mostrar nossa cultura para todos”.

O evento oferecia à comunidade muitos serviços e atividades como,

exposição de equipamentos usados pelas forças de segurança pública, do Grupo Especial em Fronteira (Gefron), com os quadriciclos, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) com os helicópteros, presença da Polícia Militar, atendimentos de assistência jurídica com a Defensoria Pública do Estado, assistência social, além de apresentações artísticas, música ao vivo, sorteios, torneio de futebol e vôlei entre os jovens do bairros.