Inpa cria GT para levantamento de perfis do concurso público

Diretoria do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), publicou a Portaria Nº 103/2023 que designa servidores para compor um Grupo de Trabalho (GT) que indicará os perfis de vagas do Concurso Público para os cargos de nível superior a serem disponibilizadas pelo MCTI. O GT já deu início às atividades, e atuará com uma estimativa de 72 vagas de nível superior distribuídas para pesquisador (53), tecnologista (12) e analista (07).

No dia 06 de abril, o Governo Federal autorizou a realização de Concurso Público para o provimento de 814 vagas no MCTI e contemplará a reestruturação do quadro de pessoal das unidades de pesquisa do Ministério. As vagas foram divididas em três carreiras de nível superior: 296 para analista em ciência e tecnologia; 265 para tecnologista e 253 para pesquisador. O Edital do certame deve ser lançado até outubro deste ano.

Conforme a Portaria do Inpa, o GT é composto por servidores das diversas áreas de atuação do Instituto, e é presidido pelo Chefe de Gabinete, o pesquisador Sérgio Guimarães. São membros: Carolina Maia, Carlos Alberto Quesada, Maria Teresa Piedade, Niro Higuchi, Leonardo Brandão, Adalberto Val, José Francisco Gonçalves, Gislene Zilse, Neusa Hamada, Miriam Rafael, Helyde Marinho, Mylene Barbosa e Simone Silva. No apoio estão Shelton Salazar e Eduardo da Silva.

Conforme a diretora o Inpa, a iniciativa de criar o GT busca dar mais transparência ao processo e ter a colaboração de servidores que vão contribuir com suas experiências e com a interlocução com unidades e grupos de pesquisa no levantamento das prioridades institucionais da contratação. “Ainda não temos uma definição de quantas vagas serão destinadas ao Inpa, mas estamos nos antecipando. Esse grupo vai fazer suas proposições e a definição ficará a cargo do Conselho Diretor”, explicou Franco.

O último concurso público do Inpa foi realizado em 2012 e contou com vagas para cargos de nível técnico e superior (pesquisador e tecnologista).

A decisão de criar o GT foi tomada em reunião do Conselho Diretor do dia 17 de abril. O Grupo levantará os perfis de vagas em consonância com os objetivos e metas estabelecidos no Plano Diretor da Unidade (PDU-2021-2025) e no Plano de Desenvolvimento Estratégico do Inpa (2021-2031) e terá o prazo de 30 dias para apresentar o resultado dos trabalhos.

PORTARIA INPA Nº 103, DE 25 DE ABRIL DE 2023

PORTARIA GM/MGI Nº1.369, de 6 de abril de 2023.